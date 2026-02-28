Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

Σε κάποιες περιπτώσεις οι διαφωνίες οδηγούνται μέχρι τα δικαστήρια... αν όχι στους έντονους καβγάδες

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης


Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που στις πολυκατοικίες ένοικοι διαπληκτίζονται για διαφόρων ειδών εργασίες συντήρησης ή άλλα έργα.

Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι διαφωνίες οδηγούνται μέχρι τα δικαστήρια... αν όχι στους έντονους καβγάδες.

Τι ισχύει όμως σε αυτές τις περιπτώσεις με βάση το νόμο;

Σε περίπτωση που προγραμματίζονται εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας (π.χ. επισκευή στέγης, βάψιμο, ασανσέρ) και δεν συμφωνούν όλοι οι ιδιοκτήτες η κατάσταση ρυθμίζεται από τον Κανονισμό της Πολυκατοικίας ή αν αυτός δεν υπάρχει από τον Νόμο 3741/1929 (περί ιδιοκτησίας κατ' οίκον) και τον Αστικό Κώδικα.

Οι βασικές αρχές που ισχύουν είναι οι εξής:

Αναγκαίες/Επείγουσες Εργασίες: Αν πρόκειται για επισκευές απαραίτητες για τη λειτουργία του κτιρίου (π.χ. επισκευή στέγης που μπάζει νερά, ζημιά στην υδραυλική εγκατάσταση) δεν απαιτείται ομοφωνία. Ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία μπορεί να αποφασίσει την εκτέλεση των εργασιών και οι ιδιοκτήτες που διαφωνούν υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις δαπάνες καθώς αυτές είναι αναγκαίες για τη διατήρηση του ακινήτου.

Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση: Για λιγότερο επείγουσες εργασίες αποφασίζει η πλειοψηφία (συνήθως βάσει χιλιοστών όπως ορίζει ο κανονισμός). Αν η πλειοψηφία συμφωνήσει το έργο προχωρά και οι μειοψηφούντες υποχρεούνται να συμμορφωθούν.
Ενεργειακή Αναβάθμιση: Νεότερες ρυθμίσεις διευκολύνουν εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση (π.χ. φωτοβολταϊκά, μόνωση) χωρίς να απαιτείται πλέον ομόφωνη απόφαση προκειμένου να μην μπλοκάρονται έργα που αφορούν το σύνολο της πολυκατοικίας.

Διαφωνία & Απλήρωτα Κοινόχρηστα: Αν ένας ιδιοκτήτης αρνείται να πληρώσει ο διαχειριστής μπορεί να κινηθεί νομικά ακόμα και να εκδώσει διαταγή πληρωμής βασιζόμενος στο πρακτικό της γενικής συνέλευσης.

Απαραίτητη η Ενημέρωση: Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε εργασία πρέπει να έχει προηγηθεί νόμιμη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι ιδιοκτήτες.

Με λίγα λόγια η έλλειψη ομοφωνίας δεν εμποδίζει την εκτέλεση απαραίτητων επισκευών καθώς υπερισχύει η ανάγκη συντήρησης του κτιρίου και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών.

