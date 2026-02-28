Το Changan Deepal S05 και ως plug-in υβριδικό – Πόσο κοστίζει
Η plug-in υβριδική έκδοση έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα εξηλεκτρισμού της Changan στην Ευρώπη.
Η Changan ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά φέρνοντας τον Ιούνιο στη χώρα μας την plug-in υβριδική εκδοχή του Deepal S05.
Το Deepal S05 έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής ως αμιγώς ηλεκτρικό, κερδίζοντας θετικές εντυπώσεις για τους χώρους του και το συνολικό του αποτύπωμα στον δρόμο.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
