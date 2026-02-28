Το Changan Deepal S05 και ως plug-in υβριδικό – Πόσο κοστίζει

Η Changan ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά φέρνοντας τον Ιούνιο στη χώρα μας την plug-in υβριδική εκδοχή του Deepal S05.

Το Deepal S05 έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής ως αμιγώς ηλεκτρικό, κερδίζοντας θετικές εντυπώσεις για τους χώρους του και το συνολικό του αποτύπωμα στον δρόμο.

