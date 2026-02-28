Συναγερμός για το «School Wars»: Η νέα τάση στο TikTok ενθαρρύνει συμπλοκές με ψαλίδια και διαβήτες

Μία νέα τάση στο TikTok με τίτλο «School Wars» (Σχολικοί πόλεμοι), που ενθαρρύνει ένοπλες συμπλοκές με αντίπαλους μαθητές, στους οποίους λέγεται να οπλιστούν με ψαλίδια και είναι εμπνευσμένη από τις διαβόητες συμμορίες δρόμου του Λος Άντζελες, έχει σημάνει συναγερμό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την Παρασκευή, ζητήθηκε από τους γονείς και τους κηδεμόνες σε όλο το Λονδίνο να φροντίσουν τα παιδιά τους να επιστρέφουν κατευθείαν στο σπίτι μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου και να αποφεύγουν μεγάλες ομάδες ανθρώπων, με την αστυνομία να είναι σε ετοιμότητα για βίαιες συγκρούσεις.

?LONDON PARENTS/CARERS



Please be aware of these disturbing Croydon School Wars which have been circulating on social media, encouraging children to be violent and use weapons against children from other schools. ?



I’m praying this is NOT real.



Please contact your children. pic.twitter.com/OtkyTubZgk — Sinai Fleary ???? (@S_Fleary1) February 27, 2026

Αφίσες εμπνευσμένες από τις διαβόητες συμμορίες του Λος Άντζελες, τους Bloods και τους Crips, με άνδρες που φορούν κόκκινες και μπλε κουκούλες και αναφέρουν ποια σχολεία ανήκουν σε ποια «πλευρά», κυκλοφορούν όλη την εβδομάδα στο Snapchat, το TikTok και το Instagram.

Οι περιοχές Hackney, Islington, Redbridge και Croydon είναι μεταξύ των περιοχών περιλαμβάνονται στις μάχες «Red vs Blue», με συνολικά 26 σχολεία να αναφέρονται και να χωρίζονται σε ομάδες, αλλά γονείς από άλλα μέρη της πρωτεύουσας έχουν επίσης αναφέρει παρόμοιες αναρτήσεις.

Και καθώς η σχολική εβδομάδα έφτανε στο τέλος της, οι γονείς έλαβαν επιστολές από αξιωματούχους που τους ζητούσαν να προσέχουν τα παιδιά τους και τους προειδοποιούσαν για αυξημένη αστυνομική παρουσία.

Ένα email από το Charter North Dulwich με τίτλο «Social Media Post - Red vs Blue» ανέφερε ότι στόχος του ήταν να «ηρεμήσει» τους παραλήπτες, καθώς η τάση συνεχίζει να ενισχύεται, επισημαίνοντας την αυξημένη αστυνομική παρουσία στις περιοχές «κινδύνου», ως προληπτικό μέτρο.

Μια ξεχωριστή σημείωση που στάλθηκε στους γονείς από τη Μητροπολιτική Αστυνομία σχετικά με τον αντίκτυπο της τάσης του TikTok.

Η αστυνομία σημείωσε ότι θα παρακολουθεί τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο, θα συνεργάζεται με οργανισμούς κοινωνικών μέσων για να απενεργοποιήσει λογαριασμούς που ενθαρρύνουν τη βία και θα παραμείνει σε επαφή με σχολεία σε «διάφορες περιοχές».

Οι διοικητές των ανατολικών δήμων προειδοποιούν τους πολίτες για τις σοβαρές συνέπειες της εμπλοκής τους σε καταστάσεις αυτής της φύσης, και καλούν τους γονείς να ενημερώσουν για τις συνέπειες τα παιδιά τους.

Πολλές από τις αρχικές αναρτήσεις έχουν διαγραφεί, οπότε δεν είναι σαφές πόσες ακριβώς περιοχές και σχολεία έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε μάχες σε διάφορες συγκεντρώσεις αυτό το μήνα.

Μια άλλη ανάρτηση που περιγράφει τους «κανόνες» των σχολικών πολέμων λέει στα παιδιά να «επιτεθούν» σε όποιον βλέπουν από την «αντίθετη» πλευρά, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να «είναι βίαιοι».

Ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν γραφική ύλη από τις κασετίνες τους, όπως διαβήτες, ψαλίδια και χάρακες, ως όπλα, ενώ σε ορισμένες αφίσες απεικονίζονται ακόμη και μαχαίρια κουζίνας και πυροτεχνήματα.

Ζητείται επίσης από τους μαθητές να βρουν κάποιον να «καταγράψει» τις επιθέσεις τους και να στείλουν το βίντεο στον αρχικό διοργανωτή, ώστε να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να τους δοθούν επιπλέον «πόντοι».

Το σύστημα βαθμολόγησης απονέμει 20 πόντους στα παιδιά που χτυπούν έναν «αντίπαλο», 10 πόντους για το κυνήγι τους, 15 πόντους για το «λεκιάσμα» τους – αργκό για μαχαίρωμα – και 10 πόντους μπόνους για την «καταγραφή οποιουδήποτε από τα παραπάνω».

Από την περασμένη εβδομάδα που άρχισαν να κυκλοφορούν οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο, οι γονείς έχουν λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις ανησυχητικές εκκλήσεις για μάχη από τους διευθυντές των σχολείων των παιδιών τους, οι οποίοι τους διαβεβαίωσαν ότι έχουν ενημερώσει τις αρχές και ότι η αστυνομία θα περιπολεί στις περιοχές.

Police launch probe into 'School Wars' TikTok trend which encourages armed brawls between rival pupils https://t.co/7Eb5iPJAjN — Daily Mail (@DailyMail) February 25, 2026

Η Laura Trott, Υφυπουργός Παιδείας, δήλωσε: «Αυτό είναι τρομακτικό. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγούν στη βία στα σχολεία μας. Πώς φτάσαμε στο σημείο τα παιδιά να πρέπει να φεύγουν νωρίς από το σχολείο για τη δική τους ασφάλεια; Αρκετά πια, πρέπει να προχωρήσουμε και να απαγορεύσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 16 ετών».

Σύμφωνα με την Islington Tribune, η TikTok φέρεται να αφαίρεσε τις αναρτήσεις από την πλατφόρμα της για παραβίαση των κατευθυντήριων γραμμών της κοινότητας, μετά από ειδοποίηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.