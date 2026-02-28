Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Το τελεσίγραφο Τραμπ και η «διπλωματία της τελευταίας στιγμής»

Μηνύματα προς το Ιράν συνεχίζει να στέλνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την στιγμή που η παγκόσμια κοινότητα αναμένει τις εξελίξεις στο θρίλερ που βρίσκεται εν εξελίξει στην Μέση Ανατολή.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν είναι «ακριβώς ευτυχής» με τον τρόπο που διαπραγματεύονται οι Ιρανοί, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει λάβει ακόμα οριστική απόφαση για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση. Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο του τρίτου κύκλου έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει στην ισχυρότερη στρατιωτική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών στην περιφέρεια, προκαλώντας ανησυχίες για ολοκληρωτική ανάφλεξη.

President Donald J. Trump on Iran: pic.twitter.com/qvwlwwyHqZ — The White House (@WhiteHouse) February 27, 2026

Η «χρυσή τομή» του Ομάν και το ενεργειακό δίλημμα

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, οι διαπραγματεύσεις παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια ουσιαστική διέξοδο. Όπως ανακοινώθηκε, η Τεχεράνη φέρεται να δέχεται πλέον να μην αποθηκεύει εμπλουτισμένο ουράνιο, μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως «εντελώς καινούργια» και ικανή να εκτονώσει την κρίση. Παρόλαυτά, ο Τραμπ εμφανίζεται ανένδοτος. Από το Τέξας, απαίτησε τον πλήρη τερματισμό κάθε δραστηριότητας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως μια χώρα με τόσο πετρέλαιο δεν έχει ανάγκη τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε στο 20% ούτε στο 30%.

WATCH: After meeting with Vice President JD Vance, Oman’s Foreign Minister Badr Albusaidi – a key mediator in the U.S.-Iran nuclear talks – tells @margbrennan "the peace deal is within our reach.” He also said, “I don't think any alternative to diplomacy is going to solve this… pic.twitter.com/zOuSPxLy5j — Face The Nation (@FaceTheNation) February 27, 2026

Διπλωματική φυγή και πολεμικό κλίμα

Η ανησυχία για ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης έχει θέσει σε συναγερμό τη διεθνή κοινότητα. Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ να αποχωρήσει, ενώ η Ουάσιγκτον ενέταξε το Ιράν στη «μαύρη λίστα» των χωρών που προβαίνουν σε άδικες φυλακίσεις, αξιώνοντας την άμεση απομάκρυνση των Αμερικανών πολιτών. Την ίδια ώρα, η Κίνα, η Βρετανία και η Γερμανία εξέδωσαν κατεπείγουσες οδηγίες προς τους υπηκόους τους, ενώ η Turkish Airlines ακύρωσε πτήσεις προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται τη Δευτέρα στο Ισραήλ, με την Ουάσιγκτον να πιέζει πλέον και για τον περιορισμό του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος.

Rubio to visit Israel next week as US-Iran tensions soar | Click on the image to read the full story https://t.co/q8wQLhl5nN — MyNBC5 (@MyNBC5) February 28, 2026

Το τελεσίγραφο και η επόμενη ημέρα

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς εκπνέει το τελεσίγραφο των 15 ημερών που έθεσε ο Λευκός Οίκος πριν από την τελική του απόφαση για στρατιωτική δράση. Ενώ ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, κάνει λόγο για «υπερβολικές απαιτήσεις» από πλευράς ΗΠΑ, η προσοχή στρέφεται στη Βιένη. Εκεί, μεθαύριο Δευτέρα, τεχνικές ομάδες και ειδικοί του ΔΟΑΕ θα επιχειρήσουν να μετατρέψουν τις πολιτικές δεσμεύσεις σε ένα βιώσιμο τεχνικό πρωτόκολλο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποφευχθεί ο πόλεμος.