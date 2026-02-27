Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

Παρουσιάζαν ψευδή στοιχεία ως αληθινά, εξαπατώντας πολίτες

Newsbomb

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα
Unsplash
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
Μια τεραστίων διαστάσεων υπόθεση απάτης εξιχνιάστηκε στο Ηράκλειο και μετά από έρευνα της Αστυνομίας, συνελήφθησαν στη Χαλκίδα δυο άτομα κατηγορούμενα για εγκληματική ομάδα, ένας 57χρονος και μια 50χρονη.

Οι δυο δράστες φέρεται να παρουσίαζαν ψευδή στοιχεία ως αληθινά, εξαπατώντας πολίτες, με αποτέλεσμα να τους αποσπάσουν τεράστια χρηματικά ποσά. Η συνολική τους λεία αγγίζει το 1.091.200 ευρώ, με την δράση τους να υπολογίζεται από τον Ιούνιο 2024 έως Δεκέμβριο 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο ένας παθών είχε αυτοκτονήσει τον Δεκέμβριο ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό εάν η πράξη του οφείλεται στο γεγονός ότι εξαπατήθηκε.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση υπόθεσης απάτης και τη σύλληψη δυο ημεδαπών κατηγορούμενων για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτη.

Ειδικότερα στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης αυτοχειρίας ημεδαπού πράξη που έλαβε χώρα στις 22.12.2025, από τη διενεργηθείσα προανάκριση προέκυψε ότι δυο ημεδαποί (άντρας και γυναίκα) παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθινά στον ανωτέρω και σε 58χρονη ημεδαπή κατάφεραν να αποσπάσουν από αυτούς το συνολικό χρηματικό ποσό του 1.091.200 ευρώ κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2024 έως Δεκέμβριο 2025.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας εντόπισαν και συνέλαβαν χθες (26.02.2026) σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων τους ημεδαπούς (50χρονη και 57χρονο) και πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στην οικία τους.

Επίσης πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη έρευνα και σε οικία ανωτέρω ημεδαπών σε περιοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχετιζόμενα με την υπόθεση αντίγραφα τραπεζικών εμβασμάτων, συμβολαιογραφικά έγγραφα καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου».

*Με πληροφορίες από zarpanews.gr

