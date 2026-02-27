Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

Ένα σοκαριστικό έγκλημα στη Λέρο φέρνει στο φως η ομολογία ενός 18χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι σκότωσε τον πατέρα του, πετώντας του έναν κυλινδροπίστονο στο κεφάλι.

Ο καβγάς μεταξύ πατέρα και γιου, που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας ,σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, στο επεισόδιο ασκήθηκε και σωματική βία, εκτός προφανώς από τη λεκτική.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που τραβήχτηκε δείχνει τον πατέρα να επιτίθεται με χαστούκια στον γιο του, ενώ ο νεαρός προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ήδη λάβει αναφορά για την οικογένεια το 2021, την οποία και προώθησε άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

Σύμφωνα με την τοπική κοινωνία, οι προστριβές ήταν συχνές ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο, με τον νεαρό να φέρεται να έχει υποστεί βία από τον 50χρονο κατά το παρελθόν.

Υπάρχουν εξάλλου αναφορές για σοβαρό καβγά λίγες ημέρες πριν το χθεσινό συμβάν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά το φονικό, ο νεαρός κάλεσε το ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του είχε υποστεί ατύχημα και είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Τη ώρα εκείνη, σύμφωνα με έτερες πληροφορίες, στο συνεργείο, αλλά σε παρακείμενο χώρο βρίσκονταν άλλα δύο άτομα, που δεν ήταν παρόντα στον καβγά, ωστόσο, οι καταθέσεις τους αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην διαλεύκανση της υπόθεσης.

