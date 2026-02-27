Κώστας Δόξας: Πήγε να προβάλει βίντεο με την κόρη του στον αέρα - «Μπαίνει τιμωρία για ώρες»

Ένταση προκλήθηκε ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Κώστα Δόξα στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ANT1.

Kατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Κώστας Δόξας εξέφρασε την επιθυμία να προβάλει βίντεο, στο οποίο – όπως ισχυρίστηκε – ακούγεται το παιδί του να κλαίει έπειτα από κακοποιητική συμπεριφορά της πρώην συζύγου του.

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας ζήτησε να σταματήσει η προβολή, ωστόσο ο τραγουδιστής επέμεινε. Ωστόσο, ο Κώστας Δόξας σηκώθηκε από τη θέση του και επιχείρησε να φέρει το κινητό του κοντά στο μικρόφωνο, ώστε να ακουστεί το απόσπασμα.

Οι υπεύθυνοι της εκπομπής έκλεισαν τον ήχο, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε από τον τραγουδιστή να ηρεμήσει, επισημαίνοντας πως δεν είναι σωστό να εκτίθενται τα παιδιά δημόσια με αυτόν τον τρόπο.

Ο Κώστας Δόξας, εμφανώς φορτισμένος, υποστήριξε πως «το παιδί λέει “δεν μπορώ να αναπνεύσω”, έκλαιγε επειδή ήταν τιμωρία για 7 ωρες», προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο βίντεο του το είχε αποστείλει η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση και κατά τον ίδιο, χρησιμοποιήθηκε για να τον χειριστεί. «Μου το έστελνε όταν ήμουν έξω για να γυρίσω αναγκαστικά σπίτι», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι δικαστική απόφαση έχει κρίνει ένοχο τον τραγουδιστή, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ετών για ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και επιμένει στην αθωότητά του.

