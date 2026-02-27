Προφυλακίστηκε ο 64χρονος για τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη
Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν θυμάται τις πράξεις του
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη γυναίκα ΑμεΑ στην Κυψέλη και για απόπειρα βιασμού της δίδυμης αδελφής της, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν θυμάται τις πράξεις του. Υποστήριξε ακόμη ότι βρέθηκε στο διαμέρισμα επειδή η μητέρα των κοριτσιών τού είχε δώσει κλειδιά, ώστε να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές, καθώς επρόκειτο να πωληθεί. Μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής του, κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.