Πρόεδρος βιοτεχνών αλουμινίου στο Newsbomb για ανατιμήσεις: «Πώς θα ζητήσω 500€ για ένα παράθυρο;»

Ντόμινο ανατιμήσεων σε όλους τους κλάδους έχει προκαλέσει η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας, και μοιραία συμπαρασύρεται και η οικοδομή. Ο πρόεδρος του ΠΟΒΑΣ, Θεόφιλος Παγιάτης εξέφρασε την ανησυχία του μιλώντας στο Newsbomb.gr για την επόμενη μέρα, δηλώνοντας απαισιόδοξος για... φως στο τούνελ.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, παρότι κάνει λόγο για κατάσταση που «ναι μεν δεν είναι ακόμα ανεξέλεγκτη» αλλά «διστακτική», θεωρεί ότι ακόμα κι αν σταματήσει αύριο ο πόλεμος, οι ανατιμήσεις δεν θα πάψουν να υφίστανται, γεγονός που αποτελεί καίριο πλήγμα για την οικοδομή γενικότερα.

Σύμφωνα με τον κ. Παγιάτη και με μια πρόχειρη εκτίμηση η αύξηση μέσα σε μόλις μία εβδομάδα είναι της τάξης του 7%-8%, καθώς η τελική τιμή προκύπτει κι από τα υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιούν (π.χ. το τζάμι), τα οποία έχουν υποστεί επίσης μεγάλες ανατιμήσεις.

Παρότι η Ελλάδα δεν εισάγει πρώτη ύλη σε ό,τι αφορά στο αλουμίνιο, καθώς «εγχώρια παραγωγή έχουμε και μάλιστα πολύ καλή, όπως πολύ καλός είναι κι ο βωξίτης μας» δυστυχώς «το αλουμίνιο, όπως κι ο χάλυβας και ο χαλκός είναι χρηματιστηριακά προϊόντα» κι ακολουθούν τις διεθνείς τιμές που ορίζονται από το London Metal Exchange. Οι αυξήσεις που ανακοινώνονται εκεί, δεν μπορεί να μεταφέρονται άμεσα και στο προϊόν. Πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος υστέρησης» εξηγεί.

Το κυριότερο συναίσθημα που επικρατεί ανάμεσα στους επαγγελματίες της οικοδομής, είναι η αβεβαιότητα κι όπως εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΟΒΑΣ στο Newsbomb.gr «οι συνάδελφοι είναι διστακτικοί να δώσουν προσφορές στους πελάτες, γιατί δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν όταν θα πάνε να αγοράσουν την πρώτη ύλη».

Για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα, Θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση -κεντρικά- έτσι ώστε «να γνωρίζει ο βιοτέχνης το τελικό ποσό. Να ξέρει ότι από εδώ και στο εξής, η τιμή θα είναι αυτή. Με την παρούσα κατάσταση, υπάρχουν συνεχείς ανατιμήσεις και μία "αταξία" με τις προσφορές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία εκλογίκευση στις αυξήσεις, καθώς εκτός από τα αλουμίνια, είναι και τα συναφή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται. Και η τιμή τους, συμπαρασύρεται από την τιμή της πρώτης ύλης».

«Όλα επηρεάζονται από το πετρέλαιο»

Όπως τονίζει ο ο κ. Παγιάτης η... αιτία όλου του κακού είναι το πετρέλαιο. «Αυτά όλα επηρεάζονται από το πετρέλαιο. Η παραγωγή των μετάλλων έχει άμεσο επηρεασμό από το πετρέλαιο, γιατί η βιομηχανία του αλουμινίου είναι ενεργοβόρα. Η ενέργεια ακριβαίνει, οι μεταφορές ακριβαίνουν, και μοιραία θα αυξηθεί και το τελικό προϊόν».

Εκτίμησε δε ότι «ακόμα κι αν τελείωνε αύριο ο πόλεμος, -δεν είμαι αρμόδιος να το πω- αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα επανέλθουν οι τιμές».

Πρόσθεσε δε ότι «είναι οξύμωρο αυτό που συμβαίνει, γιατί η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχθεί τέτοιες καταστάσεις. Αν φτάσω για παράδειγμα να πουλάω ένα παράθυρο μπάνιου 500 ευρώ, ποιος ιδιοκτήτης θα δεχθεί τέτοια τιμή; Όλα (σ.σ.: οι πρώτες ύλες) έχουν πάρει αύξηση. Έχουν αυξηθεί οι τιμές στις σωλήνες, στον χαλκό.

Ο Θεόφιλος Παγιάτης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ)

«Όλο το 2025 η αύξηση ήταν περίπου στο 3,8% στα αλουμίνια»

Το κόστος της οικοδομής, σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια, έχει διπλασιαστεί και τώρα η κατάσταση αναμένεται να εκτραχυνθεί ακόμα περισσότερο, καθώς «το 2019, το κόστος ανά τετραγωνικό στην οικοδομή ήταν από 900€ μέχρι 1.100€ και σήμερα είναι διπλάσιο. Η αύξηση στα κουφώματα αλουμινίου το 2025 ήταν περίπου 3,8% μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες εκ μέρους των συναδέλφων κατασκευαστών».

«Το αλουμίνιο πήρε 60-70 λεπτά αύξηση την τελευταία εβδομάδα»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των βιοτεχνών αλουμινίου, χαρακτηριστικό των αλόγιστων αυξήσεων, είναι το γεγονός ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα «πήρε 60-70 λεπτά πάνω το κιλό του αλουμινίου» και «μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά επίκειται και νέα αύξηση ως το τέλος του μήνα.

Την τελευταία χρονιά είχαμε μια αύξηση στις πρώτες ύλες 30% για το αλουμίνιο, 17% για τον χάλυβα και 12% για τον χαλκό. Η παραγωγή επηρεάζεται λόγω της ακριβότερης ενέργειας, των ακριβότερων μεταφορικών, και σε όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την έλλειψη που υπάρχει στους εξιδεικευμένους τεχνίτες.

Όλα τα παραπάνω αθροίζονται κι έτσι η οικοδομή πάει πίσω. Με βάση το εθνικό σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια, υπάρχουν 1,8 εκατομμύρια παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για ενεργειακή αναβάθμιση στις οικοδομές. Βάσει της συμφωνίας με την ΕΕ έως το 2050 πρέπει να έχουμε κάνει πλήρη απανθρακοποίηση των κτηρίων της χώρας, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να καταστεί αυτό εφικτό.

Η αλήθεια είναι ότι επικρατεί αβεβαιότητα γιατί υπάρχουν και προβλήματα στον εφοδιασμό. Λόγω των αυξήσεων του κόστους ενέργειας και μεταφορών υπάρχει εγκράτεια και από τους επαγγελματίες, αλλά και από τους παραγωγούς. Μπορεί για παράδειγμα να παραγγείλω τρεις τόνους αλουμίνιο κι εν τέλει να μου φέρουν ενάμισι. Ως εκ τούτου, πολλά έργα καθυστερούν και ανατιμολογούνται. Υπ' αυτές τις συνθήκες, δημιουργείται ένα ντόμινο και μια αβεβαιότητα, καθώς όταν ανατιμολογούνται όλα προς τα πάνω, μοιραία και οι παραδόσεις των έργων μένουν πίσω».