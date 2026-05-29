Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

Μία τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο το πρωί της Παρασκευής, όταν 47χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του από τον γιο του.

Το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό, καθώς είχε υποστεί ανακοπή και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 47χρονος υπέστη έμφραγμα που προκάλεσε την ανακοπή, την ώρα που η κόρη του έδινε Πανελλήνιες Εξετάσεις.Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τη σύζυγό του, να ζητά να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.

