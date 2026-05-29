Ισραήλ: Οι χερσαίες δυνάμεις προελαύνουν στον Λίβανο - Διάσχισαν τον ποταμό Λιτάνι

Snapshot Οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις προελαύνουν και επιχειρούν ενεργά στο νότιο Λίβανο.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη Χεζμπολάχ, πλήττοντας τρομοκράτες και διοικητές.

Η «προωθημένη γραμμή άμυνας» του IDF στο νότιο Λίβανο δεν περιορίζει τις επιχειρήσεις τους.

Κάθε χτύπημα κατά της Χεζμπολάχ θεωρείται και χτύπημα κατά του ιρανικού άξονα στην περιοχή.

Οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας έναντι του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι και προχώρησαν βαθύτερα στο λιβανικό έδαφος.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη 36η Μεραρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην Κοιλάδα Μπεκάα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο το λιβανικό μέτωπο.

«Οι δυνάμεις μας έχουν περάσει τον ποταμό Λιτάνι και συνεχίζουν την προέλασή τους», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

«Ακόμη και αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις μας προελαύνουν και επιχειρούν», δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατιωτικό φυλάκιο στην πλευρά του Λιβάνου του Όρους Dov, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών δυνάμεων (IDF).

«Υπάρχει άνευ προηγουμένου σωρευτική ζημιά εδώ για τη Χεζμπολάχ, από χιλιάδες τρομοκράτες έως ανώτερους και μεσαίους διοικητές», επισήμανε.

Ο Ζαμίρ λέει ότι η «προωθημένη γραμμή άμυνας» του IDF στο νότιο Λίβανο, που οριοθετεί τη ζώνη ασφαλείας του, «δεν μας περιορίζει».

«Όπου εντοπίζουμε μια απειλή και όπου απαιτείται να εξουδετερώσουμε μια απειλή, θα δράσουμε. Όπου υπάρχει επιχειρησιακή ανάγκη για ελιγμούς, θα ελιχθούμε», συνεχίζει.

Τονίζει ότι «κάθε χτύπημα κατά της Χεζμπολάχ είναι επίσης χτύπημα κατά του ιρανικού άξονα και της ιρανικής επένδυσης στην περιοχή».

«Είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε εξέλιξη και παραμένουμε σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και έναντι του Ιράν», προσθέτει ο Ζαμίρ.

Διαβάστε επίσης