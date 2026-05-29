Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ενοχή για 4 στελέχη ζητά ο εισαγγελέας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό

Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» πρότεινε ο εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τα γεγονότα της 24ης Ιανουαρίου 2022, όταν η σφοδρή χιονόπτωση που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίδα» προκάλεσε τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, τα στελέχη που είχαν την επιχειρησιακή ευθύνη διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου δεν αντέδρασαν εγκαίρως στις εξελισσόμενες καιρικές συνθήκες, καθώς δεν ζήτησαν από την Τροχαία τον έγκαιρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν ελήφθη η αναγκαία απόφαση για διακοπή εισόδου οχημάτων παρά την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων».

Ο ίδιος εισηγήθηκε την απαλλαγή των δύο στελεχών της εταιρείας «Αττική Οδός», υπογραμμίζοντας ότι η επιχειρησιακή διαχείριση είχε ανατεθεί στην «Αττικές Διαδρομές». Όπως τόνισε ενώπιον του δικαστηρίου, «η ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση είχε παραχωρηθεί στις “Αττικές Διαδρομές”», ενώ επισήμανε ότι είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες προετοιμασίας, συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού. «Όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε», ανέφερε, καταλήγοντας πως «δεν προέκυψε καμία ποινική ευθύνη για την “Αττική Οδό”».

Παράλληλα, ζήτησε να αποσταλούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον τότε διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος της Αττικής Οδού. Κατά την άποψή του, η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη ημέρα, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας και να αποφευχθεί το πρωτοφανές κυκλοφοριακό αδιέξοδο.

