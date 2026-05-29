Αγίου Πνεύματος: Διπλό «δίχτυ» ασφαλείας από Τροχαία και υπουργείο Μεταφορών για τους εκδρομείς

Snapshot Το υπουργείο Μεταφορών και η Τροχαία έχουν ενεργοποιήσει αυστηρό επιχειρησιακό σχέδιο για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος, με ελέγχους όλο το 24ωρο σε κρίσιμα σημεία.

Η καμπάνια «ΟΔΥΣΕΑΣ» προειδοποιεί τους οδηγούς για τους βασικούς παράγοντες πρόκλησης τροχαίων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού, η μη χρήση ζώνης ή κράνους και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε ώρες αιχμής για την αποσυμφόρηση των εθνικών οδικών αξόνων κατά τις ημέρες της εξόδου και επιστροφής.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στην Αττική, ενώ στις επαρχιακές περιοχές οι απώλειες παραμένουν υψηλές.

Η Τροχαία εστιάζει σε ελέγχους αλκοτέστ, ραντάρ ταχύτητας, επιτήρηση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης και χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, ακόμα και σε τοπικές διαδρομές.

Σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας έχει τεθεί το σύνολο του μηχανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενόψει της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος.

Η φετινή στρατηγική δεν περιορίζεται μόνο στην έντονη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους, αλλά επενδύει στρατηγικά στην ανάλυση των δεδομένων της εξειδικευμένης καμπάνιας «ΟΔΥΣΕΑΣ». Με κεντρικό σύνθημα «Το ταξίδι αξίζει μόνο όταν έχει επιστροφή», το υπουργείο Μεταφορών φέρνει στο φως τη σκληρή γεωγραφία και την κατανομή των θανατηφόρων τροχαίων των προηγούμενων ετών, επιχειρώντας να λειτουργήσει ως προειδοποίηση προς όλους τους οδηγούς.

Η ακτινογραφία των στοιχείων του «ΟΔΥΣΕΑ»

Ωστόσο, η αυξημένη κινητικότητα συνοδεύεται συχνά από υψηλό αριθμό σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων. Ενδεικτικά, κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος καταγράφηκαν 15 νεκροί το 2021, 16 το 2022, 17 το 2023, 18 το 2024 και 12 το 2025.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται συνολικά στην οδική ασφάλεια, η πρόκληση παραμένει σημαντική.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2025 σημειώθηκε μείωση περίπου 22% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με το 2024, καθώς οι νεκροί περιορίστηκαν από περίπου 665 σε 517. Ιδιαίτερα στην Αττική παρατηρείται αισθητή αποκλιμάκωση των θανατηφόρων τροχαίων, ενώ στο επαρχιακό δίκτυο οι απώλειες εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Από τις αρχές του 2026 έως σήμερα, 158 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους, καθώς και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.

Με αφορμή την αυξημένη έξοδο του τριημέρου, ο ΟΔΥΣΕΑΣ (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας), οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να σέβονται τα όρια ταχύτητας και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση και επιστροφή όλων στους προορισμούς τους.

Το πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας περιγράφει ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων, το οποίο θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις: την έξοδο, τις τοπικές μετακινήσεις στους προορισμούς και την επιστροφή.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα είναι αυστηροί και θα διενεργούνται σε εικοσιτετράωρη βάση, εστιάζοντας στις εξής κατευθύνσεις:

1. Συνεχή αλκοτέστ: Ειδικά κλιμάκια θα βρίσκονται σε καίρια σημεία κοντά σε τουριστικά κέντρα και κόμβους διασκέδασης κατά τις νυχτερινές ώρες.

2. Ραντάρ ταχύτητας: Εγκατάσταση φορητών και σταθερών τεχνικών μέσων ελέγχου ταχύτητας σε τμήματα του δικτύου όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες ή παρουσιάζουν υψηλή ολισθηρότητα.

3. Επιτήρηση της ΛΕΑ: Χρήση καμερών και περιπολικών για τον εντοπισμό όσων κινούνται αυθαίρετα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, στερώντας τη διέλευση από οχήματα άμεσης ανάγκης.

4. Χρήση ζώνης και κράνους: Έλεγχοι ακόμη και για τις πολύ μικρές, τοπικές διαδρομές στις περιοχές παραθερισμού, όπου συχνά οι οδηγοί παραμελούν τα βασικά μέτρα ασφαλείας.

Χρονοδιάγραμμα περιορισμών φορτηγών άνω των 3,5 τόνων

Προς διευκόλυνση της ροής και για την αποσυμφόρηση της κίνησης, η ΕΛ.ΑΣ. εφαρμόζει το μέτρο της απαγόρευσης κίνησης των φορτηγών οχημάτων στο ρεύμα εξόδου και εισόδου των βασικών εθνικών αξόνων.

Ρεύμα Εξόδου:

Παρασκευή 29 Μαΐου: Από τις 16:00 έως τις 22:00

Σάββατο 30 Μαΐου: Από τις 08:00 έως τις 13:00

Ρεύμα Επιστροφής:

Δευτέρα 1 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος): Από τις 16:00 έως τις 23:00

Σύσταση προς τους οδηγούς

Η οδική ασφάλεια είναι συλλογική ευθύνη. Το υπουργείο Μεταφορών και η Ελληνική Αστυνομία καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν έγκαιρα το ταξίδι τους, να αποφύγουν τις ώρες αιχμής, να ελέγξουν σχολαστικά την κατάσταση των ελαστικών και των μηχανικών μερών του οχήματος και να θυμούνται ότι η υπερεκτίμηση των δυνάμεών μας ή η βιασύνη μπορεί να κοστίσει μια ζωή.

