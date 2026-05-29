Πώς το καρπούζι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων

Μπορεί το καρπούζι να βοηθήσει στην προστασία της καρδιάς; Τι δείχνουν οι έρευνες.

Newsbomb

Πώς το καρπούζι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το καρπούζι μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται ως ένας αυτόνομος τρόπος πρόληψης των καρδιακών παθήσεων.

Η αξία του προέρχεται από ένα μείγμα ενυδάτωσης και παροχής καλίου, λυκοπενίου και L-κιτρουλίνης: θρεπτικών συστατικών και φυτικών ενώσεων που μπορούν να υποστηρίξουν την αρτηριακή πίεση, την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και τη συνολική ποιότητα της διατροφής.

Το ισχυρότερο μήνυμα είναι πρακτικό: το καρπούζι μπορεί να είναι ένα φρούτο φιλικό προς την καρδιά, αρκεί να αντικαθιστά τα λιγότερο θρεπτικά σνακ και να εντάσσεται σε ένα συνολικό υγιεινό πρότυπο διατροφής.

Γιατί το καρπούζι μπορεί να βοηθήσει την καρδιά

Το καρπούζι είναι πλούσιο σε νερό και φυσικά χαμηλό σε λιπαρά. Παρέχει επίσης κάλιο, βιταμίνη C, καροτενοειδή και λυκοπένιο, την κόκκινη χρωστική ουσία που βρίσκεται επίσης στις ντομάτες και τις πιπεριές.

Η πιο ενδιαφέρουσα ένωση για την υγεία της καρδιάς είναι η L-κιτρουλίνη, ένα αμινοξύ που το σώμα μπορεί να μετατρέψει σε L-αργινίνη. Αυτή η διαδικασία βοηθά στην παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, ενός μορίου που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και υποστηρίζει την υγιή ροή του αίματος.

Αυτό έχει σημασία επειδή η λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων συνδέεται στενά με την αρτηριακή πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι οι ενώσεις που προέρχονται από το καρπούζι μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση των δεικτών που σχετίζονται με την κυκλοφορία του αίματος, ειδικά σε άτομα με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου.

Τι δείχνουν οι έρευνες για το καρπούζι και την επίδρασή του στην καρδιά

Πρόσφατες ανασκοπήσεις υποδηλώνουν ότι το καρπούζι έχει καρδιοπροστατευτικό δυναμικό, κυρίως λόγω της L-κιτρουλίνης, του λυκοπενίου και άλλων βιοδραστικών ενώσεων. Ορισμένες κλινικές μελέτες έχουν βρει βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση (ή την αρτηριακή σκλήρυνση), ειδικά σε ενήλικες με παχυσαρκία, προϋπέρταση ή άλλους παράγοντες κινδύνου.

Ωστόσο, τα στοιχεία δεν είναι ομοιόμορφα. Ορισμένες δοκιμές σε υγιείς ενήλικες ή μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δεν βρήκαν σαφείς βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση ή την αρτηριακή σκληρία μετά την κατανάλωση χυμού καρπουζιού. Αυτό σημαίνει ότι το καρπούζι είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά όχι αποδεδειγμένο ως θεραπεία πρόληψης καρδιακών παθήσεων.

Η σωστή ερμηνεία είναι πιο ισορροπημένη: το καρπούζι μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, τη θεραπεία της χοληστερόλης, την άσκηση, τη διακοπή του καπνίσματος και την ιατρική περίθαλψη.

karpouzi-koukoutsia.jpg

Πώς να τρώτε καρπούζι για καλύτερη υγεία της καρδιάς

Ο καλύτερος τρόπος είναι να το εντάξετε σε ένα καλύτερο καθημερινό πρόγραμμα. Φάτε το φρέσκο, προσθέστε το σε σαλάτες, ανακατέψτε το σε smoothies ή συνδυάστε το με τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, όπως γιαούρτι ή τυρί cottage.

Για ένα πιο ισορροπημένο σνακ, δοκιμάστε καρπούζι με ξηρούς καρπούς, σπόρους ή απλό γιαούρτι. Αυτό προσθέτει πρωτεΐνη ή υγιή λιπαρά, κάτι που μπορεί να κάνει το σνακ πιο χορταστικό.

Ο χυμός καρπουζιού μπορεί να είναι δροσιστικός, αλλά το ολόκληρο καρπούζι είναι συνήθως η καλύτερη καθημερινή επιλογή επειδή είναι πιο χορταστικό.

Ποιοι πρέπει να είναι προσέχουν

Οι περισσότεροι μπορούν να απολαύσουν καρπούζι με ασφάλεια. Ωστόσο, τα άτομα με διαβήτη ή προβλήματα σακχάρου στο αίμα θα πρέπει να προσέχουν το μέγεθος της μερίδας, επειδή το καρπούζι περιέχει φυσικό σάκχαρο και μπορεί να αυξήσει τη γλυκόζη στο αίμα εάν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες.

Τα άτομα με προχωρημένη νεφρική νόσο μπορεί επίσης να χρειάζονται εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με την πρόσληψη καλίου. Το καρπούζι δεν έχει εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο σε σύγκριση με ορισμένα τρόφιμα, αλλά οι δίαιτες για τα νεφρά θα πρέπει να εξατομικεύονται.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο καρπούζι πρέπει να τρώω για την υγεία της καρδιάς;

Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη «δόση για την υγεία της καρδιάς». Μια πρακτική μερίδα είναι 1-2 φλιτζάνια φρέσκο καρπούζι ως μέρος της ημερήσιας πρόσληψης φρούτων, ανάλογα με τις θερμιδικές σας ανάγκες, τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και τη συνολική διατροφή.

Είναι το καρπούζι καλό για την υπέρταση;

Μπορεί να βοηθήσει ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής για την καρδιά, επειδή περιέχει κάλιο και ενώσεις που σχετίζονται με την L-κιτρουλίνη και υποστηρίζουν την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. Αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά την προβλεπόμενη θεραπεία για την αρτηριακή πίεση.

Μπορούν τα άτομα με διαβήτη να τρώνε καρπούζι;

Ναι, αλλά το μέγεθος της μερίδας έχει σημασία. Ο συνδυασμός καρπουζιού με πρωτεΐνη ή υγιή λιπαρά μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της πιθανότητας απότομης αύξησης του σακχάρου στο αίμα.

Συμπέρασμα

Το καρπούζι μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της υγείας της καρδιάς, επειδή παρέχει ενυδάτωση, κάλιο, λυκοπένιο και L-κιτρουλίνη, τα οποία συνδέονται με την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Ωστόσο, η κατανάλωση περισσότερου καρπουζιού δεν θα αποτρέψει τις καρδιακές παθήσεις από μόνη της. Λειτουργεί καλύτερα ως μια απλή, υγιεινή εναλλακτική λύση μέσα σε ένα ευρύτερο μοτίβο που περιλαμβάνει λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, υγιή λιπαρά, τακτική κίνηση και σωστή ιατρική περίθαλψη όταν χρειάζεται.

Πηγές:
healthline.com
mdpi.com
sciencedaily.com
sciencedirect.com
heart.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πάνω από 50.000 οχήματα έχουν φύγει ήδη από την Αθήνα για το τριήμερο

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Άκουσα ότι κάποιο drone πέταξε στη Ρουμανία, δεν ξέρω τι είδους είναι

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στη Φλώρινα: Ζήτησαν από 20χρονη χρήματα και κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ προσποιούμενοι τους εφοριακούς

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον απατεώνα με τα Airbnb: Οι ιστορίες που σκαρφιζόταν για να εξαπατά τα θύματά του

18:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι να κάνετε με ένα παλιό κινητό: 4 ιδέες για να του δώσετε... «δεύτερη ζωή»

18:22ΕΘΝΙΚΑ

«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στους αξιωματικούς της 115 ΠΜ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για τις διορθώσεις αντιστοίχησης στους νέους ΚΑΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε επώνυμες τσάντες «μαϊμού»

17:37LIFESTYLE

Real View: Έπεσε αυλαία για την εκπομπή του OPEN – Τι είπαν οι παρουσιάστριες;

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία - Ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Mango: Αλλάζει τα δεδομένα το βίντεο που παρουσίασε η υπεράσπιση του Jonathan Andic

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Προσοχή με απάτες στις κρατήσεις - Τι λέει η ΔΥΠΑ

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Χρέος μας είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η σχέση με παντρεμένη και η δολοφονία του 24χρονου

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Μπροστά με 10,7 μονάδες η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού γα την 3η θέση

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Αμετάκλητη η ενοχή των καταδικασθέντων - Επανεξέταση ελαφρυντικού για τρεις

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πέντε απλά «κόλπα» για να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό χωρίς να ανάψεις το κλιματιστικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ