Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο
Καύσωνας με ακραίες θερμοκρασίες πλησιάζει την Ελλάδα – Στο «κόκκινο» τα Βαλκάνια
Snapshot
- Έρχεται κύμα καύσωνα με ακραίες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ελλάδα και τα νότια Βαλκάνια.
- Το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF δείχνει τη διείσδυση θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την ανατολική Ευρώπη.
- Οι θερμοκρασίες θα είναι σημαντικά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
- Η δυτική Ευρώπη παραμένει πιο ψυχρή, δημιουργώντας θερμοκρασιακή αντίθεση που ενισχύει τη διάρκεια του καύσωνα στην ανατολική Μεσόγειο.
Σκηνικό έντονης και παρατεταμένης ζέστης διαμορφώνεται πάνω από την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα.
Ο χάρτης του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF αποτυπώνει τη σαρωτική επέκταση πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας, δημιουργώντας συνθήκες ισχυρού θερμικού επεισοδίου.
Έρχονται 40άρια
Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις εμφανίζονται εξαιρετικά υψηλές, γεγονός που μεταφράζεται σε τιμές πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Η πιο επιβαρυμένη ζώνη φαίνεται να εκτείνεται από τη νότια Βαλκανική έως και την Ελλάδα, όπου το θερμό κύμα αναμένεται να κορυφωθεί με θερμοκρασίες που τοπικά μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Την ίδια ώρα, η δυτική Ευρώπη παραμένει σε πιο ψυχρές ατμοσφαιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ισχυρό «τείχος» θερμοκρασιακής αντίθεσης πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό το μοτίβο ευνοεί τη μεταφορά καυτών αερίων μαζών προς την ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη διάρκεια του φαινομένου.