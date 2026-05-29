Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

Σκηνικό έντονης και παρατεταμένης ζέστης διαμορφώνεται πάνω από την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα.

Ο χάρτης του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF αποτυπώνει τη σαρωτική επέκταση πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας, δημιουργώντας συνθήκες ισχυρού θερμικού επεισοδίου.

Έρχονται 40άρια

Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις εμφανίζονται εξαιρετικά υψηλές, γεγονός που μεταφράζεται σε τιμές πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Η πιο επιβαρυμένη ζώνη φαίνεται να εκτείνεται από τη νότια Βαλκανική έως και την Ελλάδα, όπου το θερμό κύμα αναμένεται να κορυφωθεί με θερμοκρασίες που τοπικά μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, η δυτική Ευρώπη παραμένει σε πιο ψυχρές ατμοσφαιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ισχυρό «τείχος» θερμοκρασιακής αντίθεσης πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό το μοτίβο ευνοεί τη μεταφορά καυτών αερίων μαζών προς την ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη διάρκεια του φαινομένου.