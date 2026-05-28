Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

Με ανάρτησή του στο Facebook ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε σε ένα παράδειγμα προσεισμικότητας το οποίο το 1978 έφερε τον μεγάλο σεισμό στη Θεσσαλονίκη.

Στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως ο Κορινθιακός έχει και αυτός μια παρόμοια αύξηση όπως το 1984 αλλά και η Θεσσαλονίκη παλαιότερα, θέλοντας να επιστήσει για ακόμη μια φορά την προσοχή για την στατικότητα των κτηρίων.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

«Mε τους προσεισμούς δεν παίζουμε! Τέτοιες μέρες το 1978 η περιοχή της Θεσσαλονίκης σειόταν συνέχεια.

Ο αείμνηστος καθ. Β. Παπαζάχος είχε ξεγελαστεί ότι ο σεισμός μεγέθους Μ5.8 στις 23/5/1978 ήταν ο κύριος και ο κόσμος κάπως ησύχασε. Έκανε λάθος.

Ο κύριος (Μ6.5) έγινε στις 20/6/1978 με καταστροφικά αποτελέσματα. Σήμερα στη σεισμολογία έχουμε περισσότερες δυνατότητες αναγνώρισης των προσεισμών εγκαίρως, πριν τον κύριο, με σημαντικές δυνατότητες για επιχειρησιακή εφαρμογή.

Στην Εικόνα βλέπετε το παράδειγμα της βαθμιαίας αύξησης του πλήθους των προσεισμών πριν τον κύριο σεισμό μεγέθους 5.6 στον Κορινθιακό στις 11 Φεβρ. 1984 (από δημοσίευση μας στο Phys. Chem. Earth, 2000}.

Μια τέτοια αύξηση αποτελεί ένα από τα διαγνωστικά κριτήρια των προσεισμών. Επ' αυτών των σημείων θα επανέλθω».

