Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα ΝΔ με 13,4 μονάδες – Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με προβάδισμα 13,4 μονάδων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατατάσσεται δεύτερος με το κόμμα του να συγκεντρώνει 14,1% στην πρόθεση ψήφου.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκεται τρίτο με 11,4% στην πρόθεση ψήφου.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το 29,1%, ακολουθούμενη από το κόμμα Τσίπρα με 16,1% και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 13,1%.

Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά, με το ΠΑΣΟΚ στο 9,4% και το ΚΚΕ στο 7,4%.

Σταθερό προβάδισμα 13,4 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία , σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Real Polls για λογαριασμό της ιστοσελίδας Protagon. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 27,5%

: 27,5% Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ (κόμμα Τσίπρα): 14,1%

(κόμμα Τσίπρα): 14,1% Ελπίδα για τη Δημοκρατία (κόμμα Καρυστιανού) : 11,4%

: 11,4% ΠΑΣΟΚ : 8,6%

: 8,6% ΚΚΕ : 5,1%

: 5,1% Ελληνική Λύση : 4,3%

: 4,3% Φωνή Λογικής : 3,9%

: 3,9% Πλεύση Ελευθερίας : 3,7%

: 3,7% Νίκη : 1,7%

: 1,7% ΜέΡΑ25 : 1,5%

: 1,5% ΣΥΡΙΖΑ : 1,2%

: 1,2% Αναποφάσιστοι: 9%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφει 29,1%, παραμένοντας καθαρά πρώτη δύναμη:

Ακολουθούν:

Το κόμμα Τσίπρα με 16,1%

με 16,1% Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 13,1%

με 13,1% Το ΠΑΣΟΚ με 9,4%

με 9,4% Το ΚΚΕ με 7,4%

με 7,4% Η Ελληνική Λύση με 5,6%

με 5,6% Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%

με 4,5% Η Φωνή Λογικής με 4,1%

