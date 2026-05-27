Φρίκη στη Γαλλία: 16χρονος και 15χρονη συνελήφθησαν για την δολοφονία 11χρονου

Ένα ζευγάρι κατοίκων της περιοχής ήταν εκείνο που ειδοποίησε έντρομο την αστυνομία, όταν άκουσε σπαρακτικές κραυγές παιδιού να έρχονται μέσα από το δάσος

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μια αδιανόητη τραγωδία με θύμα ένα παιδί συγκλονίζει τη βορειοδυτική Γαλλία, καθώς οι αρχές φέρνουν στο φως τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πίσω από τον θάνατο του 11χρονου Τεό. Το άτυχο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό το απόγευμα της Κυριακής σε δασώδη περιοχή στις όχθες του ποταμού Βιλέν, στην πόλη Ρεν, φέροντας μια πετσέτα μπάνιου σφιχτά τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό του.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η επίσημη νεκροψία επιβεβαίωσε τις χειρότερες υποψίες των ιατροδικαστών, δείχνοντας ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από στραγγαλισμό. Ένα ζευγάρι κατοίκων της περιοχής ήταν εκείνο που ειδοποίησε έντρομο την αστυνομία, όταν άκουσε σπαρακτικές κραυγές παιδιού να έρχονται μέσα από το δάσος, αλλά οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν τον ανήλικο ήδη χωρίς τις αισθήσεις του.

Η ομολογία των δύο εφήβων και το κίνητρο

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών κινήθηκαν με απόλυτη ταχύτητα, οδηγώντας στην προσαγωγή ενός 16χρονου το πρωί της Δευτέρας, ενώ λίγο αργότερα μια 15χρονη κοπέλα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο τμήμα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Ρεν, Φρεντερίκ Τεγιέ, οι δύο έφηβοι έσπασαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και παραδέχθηκαν ότι επιτέθηκαν κοινού και στραγγάλισαν τον 11χρονο.

Το κίνητρο της πράξης τους προκαλεί σοκ στην κοινή γνώμη, αφού οι δράστες υποστήριξαν πως ήθελαν να τον «εκδικηθούν» και να του αφαιρέσουν δολώματα και σύνεργα ψαρέματος, η συνολική αξία των οποίων ανερχόταν σε μόλις μερικές δεκάδες ευρώ. Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός ψαρέματος του θύματος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του εγκλήματος.

Αντιφάσεις στον εισαγγελέα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι τρεις ανήλικοι γνωρίζονταν και είχαν συναντηθεί για ψάρεμα στον ποταμό και το προηγούμενο Σάββατο, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη ημέρα. Μετά τη δολοφονία, οι δύο έφηβοι εθεάθησαν από μάρτυρες να απομακρύνονται τρέχοντας από τις όχθες του ποταμού.

Πάντως, ο εισαγγελέας εξήγησε ότι οι καταθέσεις των δύο υπόπτων παρουσιάζουν αρκετές αντιφάσεις και αντικρουόμενα στοιχεία ως προς τις ακριβείς ενέργειες του καθενός. Η προσωρινή κράτηση των δύο ανήλικων υπόπτων παρατάθηκε, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να τους απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας ανηλίκου.

