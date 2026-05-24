Σε διπλωματικό μαραθώνιο ο Μακρόν για τη Μέση Ανατολή – Επαφές με Τραμπ και ηγέτες του Κόλπου

Οι διπλωματικές προσπάθειες εντείνονται, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αναφέρουν πρόοδο στις διαβουλεύσεις τους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε το Σάββατο σειρά τηλεφωνικών επαφών με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, με επίκεντρο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, το Παρίσι επιμένει στη διπλωματική οδό και σε λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Βασική προτεραιότητα, όπως αναφέρεται, είναι το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πλήρως και χωρίς διόδια, η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και, στη συνέχεια, η επανέναρξη των συνομιλιών για τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα, από το πυρηνικό πρόγραμμα έως τους βαλλιστικούς πυραύλους και τον περιφερειακό ρόλο της Τεχεράνης.

Οι επαφές αυτές έρχονται την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη μιλούν για πρόοδο στις διαβουλεύσεις τους, έπειτα από εβδομάδες έντασης.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές κινήσεις εντείνονται. Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι, είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στις ειρηνικές λύσεις.