Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στους δρόμους – Μπαράζ παραβάσεων του ΚΟΚ, τι καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες

Λεωφόρος Πειραιώς. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ο φακός του MEGA καταγράφει αλλεπάλληλες παραβάσεις. Οδηγοί πραγματοποιούν αναστροφή ενώ υπάρχει σήμανση που απαγορεύει τέτοια κίνηση, οχήματα και μοτοσικλέτες μπαίνουν κάθετα στο αντίθετο ρεύμα, ακόμη και την στιγμή που διέρχεται ασθενοφόρο.

Παρά τους αυξημένους ελέγχους της Τροχαίας, η καθημερινότητα στους ελληνικούς δρόμους παραμένει επικίνδυνη.

Οδηγοί που καταπατούν τη διάβαση για τους πεζούς, και ανάμεσα στα αυτοκίνητα μοτοσικλετιστές χωρίς κράνος και χειριστές πατινιών που δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο ασφαλείας.

Οι παραβάσεις καταγράφονται από τις 8 κάμερες που λειτουργούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και είναι τοποθετημένες σε πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας. Τα προβλήματα δεν λείπουν, για αυτό σε περίπτωση υποβολής ένστασης από τον οδηγό, ακολουθεί δεύτερος έλεγχος.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους, είναι οι 4.710 παραβάσεις που καταγράφηκαν μέσα σε τέσσερις μόλις ημέρες από την Τροχαία.