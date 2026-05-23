Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με... άγριες διαθέσεις στο Diamond League της Σιαμέν και με άλμα στα 8.46μ. (0.0) πέτυχε παράλληλα φετινό ρεκόρ, ρεκόρ μίτινγκ, ενώ πέτυχε και την καλύτερη φετινή προσπάθεια στον κόσμο!

Το ίδιο τρομερό ήταν και το πρώτο άλμα του, «προσγειώθηκε» στα 8.37μ. (-0.2).

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους πραγματοποίησε μόλις τρία άλματα, εκ των οποίων το ένα (στη δεύτερη προσπάθειά του) άκυρο και τα άλλα δύο ήταν τα καλύτερα του αγώνα. Ο Τεντόγλου δεν επιχείρησε άλλη προσπάθεια, αφού επί της ουσίας δεν απειλήθηκε ποτέ. Ο Τζαμαϊκανός Τατζέι Γκέιλ είχε 8,32μ. στο τελευταίο του άλμα και πήρε τη δεύτερη θέση, αφήνοντας τρίτο τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29μ. και τέταρτο τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι με 8,28μ.