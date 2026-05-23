Σπύρος Ρέτσας: Συνεχίζονται οι αναζητήσεις - Εξαφανισμένος για δύο μήνες - Συγκλονίζει η σύζυγός του

Snapshot Ο Σπύρος Ρέτσας εξαφανίστηκε το πρωινό της 30ής Μαρτίου και δεν έχει δώσει σημεία ζωής για δύο μήνες.

Το αυτοκίνητό του παραμένει σταθμευμένο έξω από το σπίτι, χωρίς να έχει μετακινηθεί από τη στιγμή της εξαφάνισης.

Η σύζυγός του περιγράφει ότι είχε αποτραβηχτεί από το αγαπημένο του ψάρεμα τα τελευταία χρόνια πριν εξαφανιστεί.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη βοήθεια δύτων από τα ιχθυοτροφεία και βατραχανθρώπων από το λιμεναρχείο.

Η οικογένεια και η σύζυγός του συνεχίζουν να ελπίζουν στον γυρισμό του και ευχαριστούν όσους συμμετέχουν στις έρευνες.

Μαύρο πέπλο καλύπτει την υπόθεση της εξαφάνισης του Σπύρου Ρέτσα, ο οποίος χάθηκε το πρωινό της 30ής Μαρτίου κι έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι οικείοι του πολύτεκνου επιχειρηματία από το Αλιβέρι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς δεν έχουν κανένα στοιχείο.

Το αυτοκίνητό του παραμένει ακόμη σταθμευμένο έξω από το σπίτι, σαν να «πάγωσε» ο χρόνος τη στιγμή της εξαφάνισής του. Η σύζυγός του λυγίζει καθώς περιγράφει τις πρώτες ώρες της αγωνίας: «Όταν γύρισα από τη δουλειά είδα το αυτοκίνητο του και υπέθεσα ότι είναι σπίτι. Ο χώρος του σπιτιού είναι ενιαίος και από τη στιγμή που δεν τον είδα να κάθεται όπως συνήθιζε στον υπολογιστή του, θεώρησα ότι ξεκουραζόταν».

Η σύζυγος του αγνοούμενου, κάνει λόγο για έναν άνθρωπο δεμένο με τη θάλασσα, που όμως τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από όσα αγαπούσε. «Του άρεσε πολύ να ψαρεύει… Ήταν κομμάτι της ζωής του. Όμως τα τελευταία χρόνια το είχε αφήσει. Δεν είχε πια την ίδια διάθεση…».

Η γυναίκα του με δάκρυα στα μάτια λέει ότι δεν σταματούν να ελπίζουν στον γυρισμό του. «Εδώ είναι το σπίτι του … εδώ τον περιμένουμε…κι εγώ και τα παιδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στις έρευνες. Την κυρία Νικολούλη αλλά και τους ανθρώπους της περιοχής που βοήθησαν και συνεχίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν. Την Τρίτη που ξεκίνησαν οι έρευνες στις 31 του μήνα βούτηξαν στη θάλασσα και έψαξαν για τον Σπύρο δύτες από τα ιχθυοτροφεία και βατραχάνθρωποι από το λιμεναρχείο».

