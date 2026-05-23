Χαλ – Μίντλεσμπρο: Κατασκοπεία, αποκλεισμός και το μεγάλο έπαθλο της ανόδου στην Premier League

Το «Spygate», η τιμωρία της Σαουθάμπτον και ο τελικός ανόδου στο Γουέμπλεϊ ανάμεσα σε Χαλ και Μίντλεσμπρο συνθέτουν το πιο επεισοδιακό φινάλε της εφετινής αγγλικής Championship.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Η Championship της σεζόν 2025/26 ολοκληρώνεται με έναν τελικό γεμάτο ένταση, παρασκήνιο και ανατροπές, καθώς Χαλ και Μίντλεσμπρο συγκρούονται στο «Γουέμπλεϊ» για το τελευταίο εισιτήριο ανόδου στην Premier League.

Μέχρι πέρυσι, ο τελικός των playoffs ήταν απλώς το πιο ακριβό παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Φέτος, όμως, η διαδρομή μέχρι το μεγάλο ραντεβού του Λονδίνου περιλάμβανε κατασκοπεία, πειθαρχικές αποφάσεις και μια υπόθεση που άλλαξε τα δεδομένα της διοργάνωσης.

Η Κόβεντρι και η Ίπσουιτς έχουν ήδη εξασφαλίσει την άνοδό τους και περιμένουν να μάθουν ποια ομάδα θα συμπληρώσει την τριάδα που θα αντικαταστήσει τις Γουλβς, Μπέρνλι και μία εκ των Τότεναμ ή Γουέστ Χαμ στην Premier League της νέας σεζόν.

Χαλ και Μίντλεσμπρο θα διεκδικήσουν την άνοδο στον σημερινό (17:30, CosmoteSport3HD) μεγάλο τελικό, όμως το ενδιαφέρον είχε ξεκινήσει αρκετές ημέρες πριν από τη σέντρα.

Η υπόθεση που συγκέντρωσε τα βλέμματα ήταν το περίφημο «Spygate». Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, άνθρωπος της Σαουθάμπτον φέρεται να κατασκόπευσε και να βιντεοσκόπησε προπόνηση της Μίντλεσμπρο πριν από τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό.

Παρά το γεγονός ότι οι «Άγιοι» πήραν την πρόκριση στην παράταση της ρεβάνς, τελικά αποκλείστηκαν από τον τελικό μέσω πειθαρχικής απόφασης. Η EFL επέβαλε βαριά τιμωρία στη Σαουθάμπτον, αποκλείοντάς την από τον τελικό των playoffs, ενώ παράλληλα της αφαίρεσε τέσσερις βαθμούς ενόψει της επόμενης σεζόν.

Έτσι, η Μίντλεσμπρο πήρε τη θέση της στον μεγάλο τελικό, με τη Χαλ να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο απευθείας ανόδου, καθώς είχε προετοιμαστεί για διαφορετικό αντίπαλο πριν αλλάξουν τα δεδομένα.

Τελικά, όλα θα κριθούν στο χορτάρι του «Γουέμπλεϊ», εκεί όπου οι δύο ομάδες θα παλέψουν για μία θέση στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Χαλ επιστρέφει σε τελικό ανόδου έχοντας αφήσει πίσω μια εξαιρετικά δύσκολη περσινή σεζόν, όπου έφτασε πολύ κοντά στον υποβιβασμό στη League One. Οι «τίγρεις» απουσιάζουν εδώ και εννέα χρόνια από την Premier League.

Από την άλλη πλευρά, η Μίντλεσμπρο θέλει να επιστρέψει στα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2016-17.

