Ινδικός Ωκεανός: Η στιγμή που πύραυλος της SpaceX εκρήγνυται κατά την προσγείωση του

Πύραυλος της SpaceX απογειώνεται κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης στο Τέξας, την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Η δοκιμαστική πτήση του Starship V3 της SpaceX, του μεγαλύτερου και ισχυρότερου πύραυλου στην ιστορία, έληξε με δραματικό τρόπο το βράδυ της Παρασκευής, όταν εξερράγη κατά την προσγείωση του στον Ινδικό Ωκεανό.

Η πτήση του πυραύλου διήρκεσε περίπου μία ώρα και ολοκληρώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό, όπου και εξερράγη όπως είχε προγραμματιστεί.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε μια μέρα έπειτα από τον αρχικό προγραμματισμό της, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε σε έναν υδραυλικό πείρο στον πύργο εκτόξευσης.

Το βίντεο τράβηξε την προσοχή όσων λατρεύουν το διάστημα, με πολλούς να χαρακτήρισαν την πτήση ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά φινάλε σε δοκιμή της SpaceX μέχρι σήμερα. Παρά το εκρηκτικό τέλος της πτήσης, η SpaceX του Έλον Μασκ θεωρεί την αποστολή επιτυχημένη, χάρη στα πολύτιμα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια της πτήσης αλλά και της επανεισόδου του πυραύλου στην ατμόσφαιρα.

