Τέμπη: Νέα διαμόρφωση στη δικαστική αίθουσα της δίκης - Μεγαλύτεροι χώροι και περισσότερες θέσεις

Η δικαστική αίθουσα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο Συνεδριακό Κέντρο «Γαιόπολις» επεκτάθηκε από 283,75 σε 452,01 τετραγωνικά μέτρα

Άγγελος Βουράκης

  • Προστέθηκαν περίπου 100 νέες θέσεις για το κοινό και τους εμπλεκόμενους στη δίκη.
  • Οι βελτιώσεις έγιναν μετά από αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πραγματοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.
  • Η εκδίκαση θα γίνεται στην αίθουσα διαλέξεων του «Γαιόπολις», με πρόσθετο χώρο υποδοχής 109,57 τετραγωνικών μέτρων εξοπλισμένο με καθίσματα και οθόνες προβολής για το κοινό.
  • Η νέα διαμόρφωση επιτρέπει την καλύτερη εξυπηρέτηση του αυξημένου ενδιαφέροντος πολιτών χωρίς να επιβαρύνεται η λειτουργία της κύριας αίθουσας.
Έτοιμη είναι η αναβαθμισμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο διάστημα είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της χωρητικότητας και τη βελτίωση των υποδομών για τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.

Η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επεκτάθηκε από 283,75 σε 452,01 τετραγωνικά μέτρα, ενώ προστέθηκαν περίπου 100 νέες θέσεις για το κοινό και τους εμπλεκόμενους στη δίκη. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ανταποκρινόμενο σε αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τη δημιουργία καταλληλότερων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των έργων, η διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας και πρόεδρος Εφετών, Μαρία Λιάνου, εξέδωσε συμπληρωματική – διορθωτική πράξη, η οποία κοινοποιήθηκε στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων καθώς και στους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, συνοδευόμενη από τη νέα κάτοψη των χώρων.

Στο σχετικό έγγραφο διευκρινίζεται ότι η εκδίκαση της υπόθεσης θα πραγματοποιείται στην αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου στο συγκρότημα «Γαιόπολις» (πρώην ΤΕΙ Λάρισας), όπου έχουν διαμορφωθεί οι θέσεις της έδρας, των συνηγόρων, των κατηγορουμένων και των υπόλοιπων παραγόντων της δίκης.

Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση του αυξημένου ενδιαφέροντος, αξιοποιείται ως πρόσθετος χώρος ακροατηρίου ο κύριος χώρος υποδοχής του Συνεδριακού Κέντρου, επιφάνειας 109,57 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί έχουν εγκατασταθεί καθίσματα και οθόνες προβολής, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να παρακολουθούν τη διαδικασία χωρίς να επιβαρύνεται η λειτουργία της κύριας αίθουσας.

