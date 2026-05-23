Ο Τραμπ δημοσίευσε AI βίντεο που πετάει τον Στίβεν Κολμπέρ σε κάδο απορριμμάτων και χορεύει το YMCA

«Ο Κολμπέρ επιτέλους τελείωσε από το CBS», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Χαρούμενος φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την αυλαία που έπεσε στην νυχτερινή εκπομπή «The Late Show» του κωμικού Στίβεν Κολμπέρ στο CBS το βράδυ της Παρασκευής, η οποία ολοκληρώθηκε έπειτα από 11 ολόκληρα χρόνια, όπως φάνηκε και από μια ανάρτηση στο «Χ».

Στην εν λόγω ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος κοινοποίησε ένα AI βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να «εισβάλει» στο στούντιο που γυρίζεται η νυχτερινή εκπομπή του Στίβεν Κολμπέρ, να πετάει τον παρουσιαστή σε έναν κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια να χορεύει το YMCA.

Πέρα από τον Τραμπ, το βίντεο κοινοποιήθηκε και στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο «X», με τη λεζάντα «Αντίο».

«Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό! Είναι η αρχή του τέλους»

Πριν δημοσιεύσει το AI βίντεο, ο Αμερικανός πρόεδρος επικρότησε την απόφαση της Paramount Skydance να απολύσει τον κωμικό.

«Ο Κολμπέρ επιτέλους τελείωσε από το CBS», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον ηλίθιο. Ευτυχώς που έφυγε επιτέλους!».

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η αποχώρηση του Κολμπέρ είναι η «αρχή του τέλους» για τους υπόλοιπους παρουσιαστές της νυχτερινής ζώνης, οι οποίοι είναι επικριτικοί απέναντί του.

Όπως έγραψε, «η απόλυση του Στίβεν Κόλμπερ από το CBS είναι η "αρχή του τέλους" για τους ατάλαντους, αντιπαθητικούς, υπερβολικά καλοπληρωμένους, καθόλου αστείους και με εξαιρετικά χαμηλή τηλεθέαση παρουσιαστές βραδινών εκπομπών. Άλλοι, με ακόμη λιγότερο ταλέντο, θα ακολουθήσουν σύντομα. Είθε να αναπαυθούν όλοι εν ειρήνη!».

Υπενθυμίζεται ότι η Paramount Skydance επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους για την ακύρωση της εκπομπής του Κολμπέρ. Ωστόσο, πολλοί θεώρησαν την απόφαση ως υποχώρηση απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

