Θεσσαλονίκη: Έκαναν κόντρες κι έτρεχαν με 221 χλμ -Δύο συλλήψεις για κόντρες, ο ένας μεθυσμένος

Η δράση τους θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους και των άλλων οδηγών στον δρόμο.

Ρεσιτάλ ανευθυνότητας από δύο άνδρες, οι οποίοι έκαναν κόντρες τρέχοντας με 220 χιλιόμετρα, ενώ ο ένας ήταν και μεθυσμένος! Το συμβάν έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη κι ευτυχώς η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε τους ασυνείδητους αναβάτες μηχανής.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν σήμερα (23/5) τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Ομάδας Βέλος, καθώς ανέπτυξαν ταχύτητα 221 χλμ/ώρα αντί 120 χλμ/ώρα, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας, 32 και 25 ετών, σύμφωνα με τις Αρχές έκαναν κόντρα θέτοντας σε κίνδυνο εαυτούς, αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν εκείνη την ώρα στην Εθνική Οδό.

Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, όπως διαπιστώθηκε ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Αμφότεροι συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν οι μηχανές τους.