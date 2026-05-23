Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Γιατί η Ευρώπη και το Μεξικό ενισχύουν την εταιρική τους σχέση

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό αναθεώρησαν και αναβάθμισαν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου τους για να ενισχύσουν το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Προβλέπεται επένδυση 5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, οι υποδομές μεταφορών και η τοπική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, με οφέλη για την απασχόληση και την οικονομική ανταγωνιστικότητα και των δύο πλευρών.

Η συμφωνία απελευθερώνει τους δασμούς και περιορισμούς στα κρίσιμα ορυκτά, όπως φθορίτης, ψευδάργυρος και χαλκός, εξασφαλίζοντας αξιόπιστο εφοδιασμό για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών.

Η ΕΕ και το Μεξικό επιδιώκουν στενότερη συνεργασία βασισμένη σε κοινές αξίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, σε μια εποχή γεωπολιτικών προκλήσεων και παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικό αναβαθμίζουν μία από τις πιο φιλόδοξες εμπορικές τους συμφωνίες, σε μια συγκυρία αυξανόμενων δασμών, γεωπολιτικού κατακερματισμού και αναδιάταξης των παγκόσμιων εμπορικών αλυσίδων.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με την υπογραφή της ανανεωμένης συμφωνίας, Βρυξέλλες και Πόλη του Μεξικού επιχειρούν να «θωρακίσουν» το διμερές εμπόριο, να αυξήσουν τις επενδύσεις και να εξασφαλίσουν κρίσιμες πρώτες ύλες, διατηρώντας παράλληλα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Ολόκληρο το άρθρο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό είναι αξιόπιστοι εταίροι εδώ και πολλές δεκαετίες. Σήμερα, σε μια εποχή αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, είναι απαραίτητο να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που μας προσφέρεται για να δυναμώσουμε και να εμβαθύνουμε την εταιρική μας σχέση. Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Μεξικού, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, είχε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα.

Η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μεξικό, που υπογράφηκε το 1997, υπήρξε μία από τις πιο φιλόδοξες συμφωνίες που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ. Αυτή η ιστορική και πρωτοποριακή -και για τα δύο μέρη- συμφωνία συνέβαλε στον τετραπλασιασμό του μεταξύ μας εμπορίου.

Χθες είχα την τιμή να υπογράψω, μαζί με την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ, μια εξαιρετικά σημαντική αναθεώρηση της συμφωνίας αυτής.

Η Ευρώπη αποτελεί σήμερα τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγικό προορισμό για το Μεξικό, ενώ δεκάδες χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα είναι κυρίως μικρές επιχειρήσεις, εξάγουν τα προϊόντα τους στο Μεξικό: πάνω από 11.000 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν γραφεία στο Μεξικό και η παρουσία τους εκεί στηρίζει άμεσα ή έμμεσα 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Όμως ο κόσμος έχει αλλάξει. Έχουμε μπει σε μια νέα, δύσκολη φάση. Μια εποχή δασμών και ελέγχων στις εξαγωγές, βιομηχανικών ανταγωνισμών και γεωπολιτικού κατακερματισμού. Οι κρίσεις από τη Μέση Ανατολή έως τον Ινδο-Ειρηνικό δείχνουν ξεκάθαρα πόσο αλληλένδετη —και ευάλωτη— παραμένει η παγκόσμια οικονομία. Γι’ αυτό και η ανανεωμένη συμφωνία ΕΕ-Μεξικού είναι εξαιρετικά σημαντική: μας συνδέει μακροπρόθεσμα με την υπόσχεση να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα για τους λαούς μας.

Τα θεμέλια της συμφωνίας μας παραμένουν τα ίδια: οι κοινές μας αξίες, η κοινή μας επιθυμία να διαφοροποιήσουμε και να αναπτύξουμε τις οικονομίες μας, καθώς και η αταλάντευτη δέσμευσή μας για συνεργασία βασισμένη σε κανόνες. Το νέο στοιχείο που έχει προστεθεί είναι η αίσθηση επείγοντος που χαρακτηρίζει την σημερινή συγκυρία. Με την ανανεωμένη εμπορική μας συμφωνία, θέτουμε τα θεμέλια μιας σχέσης εμπιστοσύνης, ώστε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε μια σειρά πεδίων: στη μείωση των κινδύνων σε στρατηγικούς τομείς, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δράση για το κλίμα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ισότητα των φύλων κ.ά.. Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, η δέσμευσή μας να συνεργαστούμε στενά για την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και για τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων θεσμών, έχει πραγματικά μεγάλη σημασία. Είναι ένα μήνυμα που θα ακουστεί σε όλον τον κόσμο.

Σημαντική είναι επίσης η δέσμευσή μας για την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων. Η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά τομέων θα ωφελήσει τους εξαγωγείς και στις δύο πλευρές. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον αγροδιατροφικό τομέα: το Μεξικό αποτελεί μια μεγάλη, ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, με πάνω από 130 εκατομμύρια καταναλωτές η οποία είναι επίσης σημαντικός εισαγωγέας αγαθών. Με την κατάργηση του 99% των δασμών που προβλέπει η συμφωνία, θα ο ευρωπαϊκός αγροδιατροφικός τομέας θα εξοικονομεί περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και θα προσφέρει περισσότερες επιλογές στο καταναλωτικό κοινό του Μεξικού. Και επιπλέον, θα ανοίξει νέες αγορές για τους παραγωγούς και των δύο συμβαλλόμενων μερών, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότατα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και θα προωθήσει πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συμφωνία θα προστατεύει εκατοντάδες παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα από τις απομιμήσεις, από την ελληνική φέτα έως τα ισπανικά κρασιά Rioja. Προϊόντα που είναι αποτέλεσμα μακράς παράδοσης και δεξιοτεχνίας πολλών γενεών. Η συμφωνία αυτή θα προστατεύσει την κληρονομιά που άφησαν αυτές οι γενιές, αφήνοντας παράλληλα περιθώριο για ανάπτυξη.

Είμαστε εξίσου φιλόδοξοι όσον αφορά τις επενδύσεις, καθώς η Ευρώπη αποτελεί ήδη μία από τις μεγαλύτερες πηγές ξένων επενδύσεων για το Μεξικό. Τώρα, επενδύουμε επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε βασικούς κλάδους: καθαρή ενέργεια και υποδομές για τη μεταφορά της σε κάθε γωνιά της χώρας, σύγχρονες σιδηροδρομικές συνδέσεις και λιμάνια χωρίς εκπομπές άνθρακα, τοπική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και αλυσίδες κυκλικής οικονομίας. Οι αλλαγές αυτές έχουν οφέλη και για τις δύο πλευρές. Για το Μεξικό, σημαίνουν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας. Για την Ευρώπη, σημαίνουν άνοιγμα νέων αγορών και σταθεροποίηση των αλυσίδων αξίας. Και βέβαια, σηματοδοτούν μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα και για τα δύο μέρη για τις επόμενες δεκαετίες.

Ένας άλλος τομέας όπου θα υπάρξει στενότερη συνεργασία είναι τα κρίσιμα ακατέργαστα ορυκτά. Τόσο η ΕΕ όσο και το Μεξικό χρειάζονται αξιόπιστο εφοδιασμό με αυτά τα ορυκτά, για να προωθήσουν τον πράσινο και τον ψηφιακό οικονομικό τους μετασχηματισμό. Το Μεξικό αποτελεί ήδη βασικό προμηθευτή φθορίτη, μία πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία, στη χαλυβουργία και στην κεραμουργία. Είναι επίσης κορυφαίος εξαγωγέας ψευδαργύρου και χαλκού, μέταλλα στα οποία βασίζονται τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι μπαταρίες και οι καθαρές τεχνολογίες. Η εκσυγχρονισμένη συμφωνία μας καταργεί όλους τους δασμούς και τους περιορισμούς στα ορυκτά αυτά. Σε μια εποχή που οι κρίσιμες πρώτες ύλες εργαλειοποιούνται ολοένα περισσότερο , η συμφωνία θα συμβάλει στη σταθερότητα και την αξιοπιστία των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η Ευρώπη και το Μεξικό βλέπουν τον κόσμο με τα ίδια μάτια. Σε μια εποχή που ο κατακερματισμός επεκτείνεται, εμείς επιλέγουμε την ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία. Χάρη σε αυτή μας την επιλογή, θα βγούμε και τα δύο μέρη πιο δυνατοί.

Το 2026 αποτελεί καθοριστική χρονιά για το φιλόδοξο εμπορικό πρόγραμμα της Ευρώπης — και είναι ακόμα Μάιος. Έχουμε ήδη συνάψει σημαντικές και φιλόδοξες νέες συμφωνίες με την Ινδία, την Αυστραλία και, πλέον, με το Μεξικό, ενώ η συμφωνία μας με την περιοχή της Mercosur εφαρμόζεται ήδη σε προσωρινή βάση. Τα οικονομικά οφέλη αυτών των συμφωνιών είναι αναμφισβήτητα, η αξία τους όμως είναι πολύ μεγαλύτερη. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με εταίρους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς, αποδεικνύοντας έτσι τη διαχρονική αξία της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας.

Κάνουμε την Ευρώπη πιο ασφαλή, πιο ισχυρή, με περισσότερη ευημερία και με μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή σκηνή. Και θα επιτύχουμε ακόμη περισσότερα πριν από το τέλος του 2026».