Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

«Το ισχύον σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων έχει φτάσει στα όριά του», ανέφερε η υπουργός Παιδείας 

  • Βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με περισσότερους από 100 ειδικούς για την πρόταση νέου Λυκείου που θα λαμβάνει υπόψη και τα υπόλοιπα μαθήματα, όχι μόνο την τρίωρη εξέταση.
  • Το πόρισμα της επιτροπής αναμένεται τον Νοέμβριο και στόχος είναι η ευρεία πολιτική συναίνεση για τις τυχόν αλλαγές.
  • Η μεταρρύθμιση θα αφορά μελλοντικούς μαθητές και θα απαιτήσει χρόνο για την ομαλή ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Η αναβάθμιση του σχολείου θα εστιάσει σε δεξιότητες όπως οικονομικός εγγραμματισμός, ψηφιακές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και κριτική σκέψη.
Για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν σε λίγες ημέρες και το ισχύον σύστημα αναφέρθηκε ο υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Το ισχύον μοντέλο «έχει φτάσει στα όριά του», χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του» σημείωσε η υπουργός παιδείας.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο.

Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι ένα σύστημα στο οποίο «θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράει μόνο η τρίωρη εξέταση», επισημαίνοντας ότι το άγχος μιας και μόνο εξέτασης δεν μπορεί να καθορίζει συνολικά την επίδοση ενός μαθητή.

Όπως ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, το πόρισμα της επιτροπής αναμένεται τον Νοέμβριο, ενώ στόχος είναι να υπάρξει και ευρεία πολιτική συναίνεση για ενδεχόμενες αλλαγές, σημειώνοντας ότι «δεν μπορώ να το επιβάλλω με ένα μαγικό ραβδάκι» και ότι κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί χρόνο για να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη συνολική αναβάθμιση του σχολείου, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται στις εξετάσεις αλλά αφορά το τι πρέπει να προσφέρει το Λύκειο στους μαθητές. Όπως είπε, δεξιότητες όπως ο οικονομικός εγγραμματισμός, οι ψηφιακές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση και η κριτική σκέψη πρέπει να αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης.

Αναφερόμενη στο ισχύον σύστημα, τόνισε ότι οι Πανελλαδικές παραμένουν «αδιάβλητες και πολύ σημαντικές», ωστόσο πρόσθεσε πως «ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να συζητήσουμε την εναλλακτική τους», επισημαίνοντας την ανάγκη για μια πιο ουσιαστική λειτουργία του Λυκείου.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου, ενώ εξετάζεται αν θα αφορούν μαθητές που θα εισέλθουν στο Γυμνάσιο τα επόμενα χρόνια, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προσαρμογής για μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες.

