Ζαχαράκη: «Να ξέρουν τα παιδιά ότι δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας»

Μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους έστειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας από την ταράτσα πολυκατοικίας.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην ΕΡΤ, η υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των παιδιών, τονίζοντας πως «πρέπει να ξέρουν ότι δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω της επικαιρότητας».

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας ότι «έχουμε τετραπλασιάσει τον αριθμό ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών», παραδεχόμενη ωστόσο ότι οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες. Όπως είπε, υπάρχουν ακόμη σχολικές μονάδες όπου ο ψυχολόγος βρίσκεται μόνο μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ σε άλλα σχολεία δεν υπάρχει καθόλου παρουσία ειδικού προσωπικού. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «ανεξαρτήτως κυβέρνησης, το υπουργείο Παιδείας θα είναι δίπλα στα παιδιά».

Η υπουργός έκανε έκκληση να χαμηλώσουν οι τόνοι στη δημόσια συζήτηση και να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη ευαισθησία η αγωνία των νέων ανθρώπων. «Να συμμεριστούμε την αγωνία των παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά έκανε και στις δομές ψυχολογικής υποστήριξης, επισημαίνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη μέσω των ΚΕΔΑΣΥ, τα οποία – όπως είπε – διαθέτουν «πολύ καταρτισμένο κέντρο».

Μιλώντας και για την πίεση που βιώνουν οι μαθητές, ειδικά ενόψει εξετάσεων, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι «δεν είναι η μοναδική λύση το πανεπιστήμιο» και πως «σημαντικό είναι να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί στη ζωή σου». «Ας το δουν ως μία ευκαιρία να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν και από εκεί και πέρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί», σημείωσε, ενώ υπενθύμισε ότι λειτουργεί το ψηφιακό φροντιστήριο για την υποστήριξη των μαθητών.

