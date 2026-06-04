Γαλλία: Αγωνία για 11χρονη που φέρεται να απήχθη από τον παιδεραστή πατέρα συμμαθήτριάς της

Ο Ζερόμ Μπαρελά κατηγορούμενος για απαγωγή και αρπαγή, εμπλέκεται σε τουλάχιστον τέσσερις υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων από το 2017

Μιχάλης Παπαδάκος

Γαλλία: Αγωνία για 11χρονη που φέρεται να απήχθη από τον παιδεραστή πατέρα συμμαθήτριάς της
ΚΟΣΜΟΣ
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Η εξαφάνιση μιας 11χρονης μαθήτριας από το Ζερ της Γαλλίας έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται ένας άνδρας, πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών, που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Ο Ζερόμ Μπαρελά κατηγορούμενος για απαγωγή και αρπαγή, εμπλέκεται σε τουλάχιστον τέσσερις υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων από το 2017.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Γενική Επιθεώρηση Δικαιοσύνης και η Εθνική Χωροφυλακή έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Επτά ημέρες έχουν περάσει από τότε που η Λιχάνα, μια 11χρονη μαθήτρια γυμνασίου, είχε θεαθεί για τελευταία φορά κοντά στο σχολείο της. Η έρευνα για τον εντοπισμό της, συνεχίζεται σε αυτήν την πόλη των 6.200 κατοίκων, 80 χιλιόμετρα δυτικά της Τουλούζης. Το παιδί εθεάθη τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου, γύρω στις 3 μ.μ., στο αυτοκίνητο ενός 41χρονου άνδρα, ο οποίος έκτοτε αναγνωρίστηκε ως Ζερόμ Μπαρελά, κάτοικος του Μοντεστράκ-συρ-Ζερ, ενός γειτονικού χωριού.

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Τα ερωτήματα είναι πολλά και χρίζουν απαντήσεων, κυρίως από τους γονείς του κοριτσιού που την αναζητούν με μεγάλη αγωνία. Γιατί βρισκόταν η Λυχάνα σε εκείνο το αυτοκίνητο, ενώ συνήθως παίρνει το λεωφορείο για το σπίτι της στο Γκουτζ, που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά; Τι συνέβη στη συνέχεια;

Ο Ζερόμ Μπαρελά κατηγορήθηκε επίσημα το βράδυ της Δευτέρας 1ης Ιουνίου στην Αζάν για απαγωγή και παράνομη κράτηση και στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση. Όπως αποκαλύφθηκε, ο ύποπτος γνώριζε καλά το παιδί, καθώς η Λιχάνα ήταν στενή φίλη και συμμαθήτρια της κόρης του.

Στο μεγάλο χωριό, που είναι περισσότερο γνωστό για το φεστιβάλ αστρονομίας και το πανηγύρι του τον Ιούλιο, είναι εύλογο να φοβούνται τα χειρότερα.

Την αναζητούν περισσότεροι από 170 αστυνομικοί

Οι χωροφύλακες που κινητοποιήθηκαν για να βρουν την 11χρονη Λυχάνα, η οποία εξαφανίστηκε την Παρασκευή στην περιοχή Γκερς, κάλεσαν ιππείς από ένα ιππικό κέντρο την Πέμπτη 4 Ιουνίου για να βοηθήσουν στις έρευνες που στοχεύουν σε δασώδεις περιοχές, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της χωροφυλακής.

«Περίπου 170 χωροφύλακες συμμετέχουν και πάλι στις έρευνες την έβδομη ημέρα», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Κριστόφ Ρομάν σε μήνυμά του προς τα μέσα ενημέρωσης.

Οι ομάδες της χωροφυλακής θα συνεχίσουν επίσης τις έρευνες πόρτα-πόρτα που ξεκίνησαν την προηγούμενη ημέρα στην πόλη, σε μια προσπάθεια να βρουν στοιχεία που θα καθοδηγήσουν την έρευνα.

Οι υποθέσεις που εμπλέκεται ο 41χρονος

Από το 2017, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τέσσερις άλλες δικογραφίες που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένων τριών καταγγελιών, κυρίως για βιασμό ανηλίκου. Όλα τα θύματα είναι από το περιβάλλον του, καθώς ήταν φίλες των παιδιών του.

Μια πρώτη δικαστική έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017, στο πλαίσιο μιας συναινετικής σχέσης μεταξύ του 41χρονου κι ενός 17χρονου κοριτσιού, η οποία περατώθηκε χωρίς περαιτέρω ενέργειες το 2018.

Μια δεύτερη διαδικασία, καταγγελία για βιασμό, κατατέθηκε το 2022 στο αστυνομικό τμήμα του Béthune, για γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Montestruc-sur-Gers και χρονολογούνται από το 2020 όταν το κορίτσι ήταν 15 ετών. Παραλήφθηκε από την εισαγγελία του Auch τον Ιανουάριο του 2024. Η έρευνα «δεν τεκμηρίωσε τις δηλώσεις» του μικρού κοριτσιού, επομένως έκλεισε χωρίς περαιτέρω ενέργειες.

Μια άλλη καταγγελία για βιασμό 10χρονου κοριτσιού κατατέθηκε στην Haute-Garonne τον Αύγουστο του 2025.

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