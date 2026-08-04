Θεσσαλονίκη: Τέσσερις χελώνες βρέθηκαν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία

Η ουσία θεωρείται επικίνδυνη για την υγεία των ζώων, καθώς μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο κέλυφός τους και να επηρεάσει την κατάστασή τους

Μίλτος Τσεκούρας

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις χελώνες βρέθηκαν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τέσσερις χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά βρέθηκαν στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης άγριων ζώων.
  • Οι χελώνες είχαν μεταφερθεί από περιοχή πληγείσα από πυρκαγιά σε ιδιωτικούς χώρους από τους ιδιοκτήτες τους, που ήθελαν να τις προστατεύσουν.
  • Οι διασώστες ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες ότι οι χελώνες είναι άγρια ζώα και πρέπει να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον λόγω κινδύνων υγείας και μεταφοράς βακτηρίων.
  • Οι βαμμένες χελώνες θεωρούνται σε κίνδυνο λόγω της τοξικής επίδρασης της λαδομπογιάς στο κέλυφός τους.
  • Οι τέσσερις χελώνες μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων για φροντίδα και καθαρισμό από την επικίνδυνη ουσία.
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Τέσσερις χελώνες που ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά εντοπίστηκαν στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης άγριων ζώων.

Οι διασώστες έφτασαν στην περιοχή έπειτα από καταγγελία πολιτών για χελώνες που βρίσκονταν σε αυλή σπιτιού.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν πολίτες ενημέρωσαν την Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων για πέντε χελώνες που βρίσκονταν σε ιδιωτικό χώρο. Μέλη της ομάδας που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν μεταφέρει τα ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο τα προστάτευαν.

Οι διασώστες ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες ότι οι χελώνες είναι άγρια ζώα και πρέπει να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, εξήγησαν ότι η παραμονή τους σε κατοικημένες περιοχές μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, καθώς ενδέχεται να μεταφέρουν βακτήρια, όπως η σαλμονέλα.

Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του Δασαρχείου και προετοιμασίας για την επανένταξη των πέντε χελωνών στη φύση, οι διασώστες εντόπισαν σε γειτονική αυλή ακόμη τέσσερις χελώνες, οι οποίες είχαν βαφτεί με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Η ουσία θεωρείται επικίνδυνη για την υγεία των ζώων, καθώς μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο κέλυφός τους και να επηρεάσει την κατάστασή τους.

Οι τέσσερις χελώνες μεταφέρθηκαν άμεσα σε Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα και υποβάλλονται σε διαδικασία καθαρισμού από την τοξική ουσία.

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