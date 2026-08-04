Τάσος Χαλκιάς: Το αποκαρδιωτικό βίντεο από την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό

Η ανάρτηση του γιου του, Άρη Χαλκιά με πλάνα από το καμμένο σπίτι της οικογένειάς στο Πόρτο Γερμενό - «Δεν περιγράφεται με λέξεις»

Ανθή Κουρεντζή

Τάσος Χαλκιάς: Το αποκαρδιωτικό βίντεο από την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό
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  • Το σπίτι του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά.
  • Ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες που αποτυπώνουν την καταστροφή στο TikTok και το Instagram.
  • Η πυρκαγιά κατέστρεψε πολλές περιουσίες κατοίκων στην περιοχή, αφήνοντας σοβαρές ζημιές.
  • Ο Άρης Χαλκιάς εξέφρασε τη δυσκολία του να περιγράψει με λόγια την κατάσταση και την ανάγκη του να το εκφράσει μέσω των αναρτήσεων.
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Τις περιουσίες τους να καταστρέφονται είδαν κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό, με την πύρινη λαίλαπα να κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ανάμεσά τους και ο Τάσος Χαλκιάς που είδε το σπίτι του να καίγεται μέσα σε λίγα λεπτά. Ο γιος του ηθοποιύ, Άρης Χαλκιάς ανήρτησε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ένα συγκλονιστικό βίντεο που αποτυπώνει την απόλυτη καταστροφή του σπιτιού της οικογένειας, δείχνοντας την κατάσταση που επικρατεί στην αυλή του σπιτιού, αλλά και σε ορισμένα σημεία στο εσωτερικό. «Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η είδηση για την καταστροφή του εξοχικού του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό έγινε αρχικά γνωστή το Σάββατο 1η Αυγούστου μέσα από δημοσίευση του γιου του στο Instagram, δείχνοντας το καμένο σπίτι.

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