Στη Μύκονο ο Mohamed Salah: Οι βόλτες στα γραφικά σοκάκια και οι selfies με θαυμαστές - Βίντεο

Snapshot Ο Mohamed Salah απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική Αιγύπτου στο Μουντιάλ.

Την ημέρα απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα στις κοσμικές πλαζ του νησιού.

Το βράδυ διασκεδάζει στα Ματογιάννια, συγκεκριμένα στο γνωστό bar restaurant Interni.

Περπατάει στα γραφικά σοκάκια με ανοιχτό πουκάμισο και καπέλο, προσπαθώντας να μην γίνεται αντιληπτός.

Θαυμαστές μικροί και μεγάλοι τον αναγνωρίζουν και του ζητούν selfies κατά τη διάρκεια της βόλτας του. Snapshot powered by AI

Στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο απολαμβάνει ο Mohamed Salah, έπειτα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου στο πρόσφατο Μουντιάλ.

To πρωί χαίρεται τον ήλιο και την θάλασσα στις κοσμικές πλαζ και το βράδυ την νυχτερινή ζωή του τη νησιού. Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον Αιγύπτιο σταρ του ποδοσφαίρου σε βραδυνή έξοδό του στα κοσμικά Ματογιάννια.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής διασκέδασε στο διάσημο bar restaurant Interni και στην συνέχεια έκανε την βόλτα του στα γραφικά σοκάκια φορώντας ανοικτό πουκάμισο που αναδείκνυε το καλογυμνασμένο του σώμα, ενώ φορούσε καπελάκι στο κεφάλι για να μην γίνει αντιληπτός.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη καθώς μικροί και μεγάλοι θαυμαστές του τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να βγάλουν σέλφι.

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