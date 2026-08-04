Θρίλερ στο Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα με τραύμα στο κεφάλι στον Κουμπέ
Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
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- Στον Κουμπέ Ρεθύμνου βρέθηκε νεκρός άνδρας περίπου 40 ετών με τραύμα στο κεφάλι.
- Υπάρχει υπόθεση ότι ο θάνατος προκλήθηκε από πτώση από ύψος.
- Οι ακριβείς αιτίες και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
- Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου.
- Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για τον καθορισμό των ακριβών αιτίων θανάτου.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (04/08) στις αρχές του Ρεθύμνου, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα στην περιοχή του Κουμπέ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός φέροντας τραύμα στο κεφάλι.
Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός να προκλήθηκε έπειτα από πτώση από ύψος. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.
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