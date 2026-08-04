Στη δικαιοδοσία της Ομοσπονδιακής Αρχής Αεροπορίας των ΗΠΑ η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος

Snapshot Η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος των 2 ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST ανήκει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αποκλείεται ρητά από τη διερεύνηση αεροπυρόσβεσης σύμφωνα με τον συστατικό του νόμο.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ διερευνά το ατύχημα με εντολή της Εισαγγελίας και μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Ο χώρος του δυστυχήματος φυλάσσεται ως τόπος εγκλήματος και συλλέγονται στοιχεία για τον προσδιορισμό των ακριβών συνθηκών της τραγωδίας.

Στην προανάκριση θα ζητηθούν επικοινωνίες, σχέδια πτήσης, καταγραφές επιχειρήσεων και καταθέσεις επιζώντων και μαρτύρων, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος των 2 ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST της εταιρείας mcdermott aviation που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, στις 02 Αυγούστου 2026, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η Ομοσπονδιακή Αρχή Αεροπορίας των ΗΠΑ, έχει ενημερωθεί από την εταιρεία mcdermott aviation, ως εκείνη όφειλε, και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες. Ο ΕΔΟΑΣΑΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση.

Εντούτοις, η ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Παράλληλα, ο χώρος του δυστυχήματος φυλάσσεται ως τόπος εγκλήματος, ενώ οι Αρχές συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης θα ζητηθούν τα ηχητικά των επικοινωνιών, τα σχέδια πτήσης, οι καταγραφές των επιχειρήσεων, καθώς και οι καταθέσεις των επιζώντων, των αυτοπτών μαρτύρων κι όλων των εμπλεκομένων. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα σχηματίσει την πλήρη δικογραφία, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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