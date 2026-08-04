Το «θαύμα» της Ναμίμπια: Πώς μια ακραία έρημος έγινε η «κάβα» της Ευρώπης

Μια από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη μετατράπηκε σε αγροτική δύναμη, παράγοντας ετησίως χιλιάδες τόνους σταφυλιού που τροφοδοτούν τα ευρωπαϊκά σουπερμάρκετ.

Newsroom

Το «θαύμα» της Ναμίμπια: Πώς μια ακραία έρημος έγινε η «κάβα» της Ευρώπης
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτό που πριν από μόλις λίγες δεκαετίες ήταν μία από τις πιο άγονες ζώνες του πλανήτη έχει μετατραπεί σε δύναμη παραγωγής επιτραπέζιου σταφυλιού.

Στην κοιλάδα Αουσενκέρ, δίπλα στον ποταμό Οράγγη (Orange) και στο νότιο τμήμα της Ναμίμπια, χιλιάδες εκτάρια παράγουν κάθε χρόνο μερικά από τα πρώτα σταφύλια που φτάνουν στα ευρωπαϊκά σουπερμάρκετ κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:08ANNOUNCEMENTS

Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών - Εικόνες

12:00WHAT THE FACT

Τη βιντεοσκόπησαν να βάφει σπίτι ενώ ήταν σε αναρρωτική, απολύθηκε αλλά θα πάρει 1.279,99 ευρώ για την άδειά της

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Aναβίωσε το «Like a Virgin» της Μαντόνα στα κανάλια της Βενετίας - «Έπρεπε να το κάνω»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες για ρεπόρτερ που γέλασε στην πυρκαγιά: «Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Θύμα τηλεφωνικής απάτης 81χρονη – Έχασε 3.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ

11:45ΚΟΣΜΟΣ

«Γεια σας αγόρια μου!»: Η συγκινητική επανένωση γυναίκας με τα γαϊδουράκια της μετά τις πυρκαγιές στην Ισπανία - Δείτε βίντεο

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Συνελήφθη ο αδελφός αντιδήμαρχου - Έπεσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

11:30WHAT THE FACT

Το «θαύμα» της Ναμίμπια: Πώς μια ακραία έρημος έγινε η «κάβα» της Ευρώπης

11:30ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Στη Λούμπα εστιάζουν οι προσπάθειες πυρόσβεσης - Αγωνία για πιθανές αναζωπυρώσεις το μεσημέρι

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα με τραύμα στο κεφάλι στον Κουμπέ

11:25LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι πόζαρε γυμνή απολαμβάνοντας το αφρόλουτρό της στην μπανιέρα μετά από ξέφρενο πάρτυ

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στη δικαιοδοσία της Ομοσπονδιακής Αρχής Αεροπορίας των ΗΠΑ η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Πώς ο έλεγχος της ΔΕΟΣ αποκάλυψε την παράνομη αλιεία και εξαγωγή κοραλλιών αξίας 800.000 ευρώ από τον βυθό του Αιγαίου

11:11LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο κανάλι εμπιστεύεται το κοινό για την πρωινή του ενημέρωση;

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Myspace: Ο «βασιλιάς» των '00s επιστρέφει - Το σχέδιο για την επανεκκίνηση της ιστορικής πλατφόρμας

11:04ANNOUNCEMENTS

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

11:03ΕΥ ΖΗΝ

Πού οφείλεται η αύξηση της μυωπίας σε μεγάλες ηλικίες - Είναι πραγματική;

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Ιαπωνία: Τρία λιοντάρια πέθαναν σε ζωολογικό κήπο από αφυδάτωση και θερμική καταπόνηση

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης: Στις 12:00 η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:31ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ο Έλληνας που σκοτώθηκε στη συντριβή του Bell στην Ψάθα - Θλίψη στη Σεργούλα, οργή από τον πατέρα του - Κάλυπτε ρεπό συναδέλφου τη μοιραία μέρα

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Συνελήφθη ο αδελφός αντιδήμαρχου - Έπεσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέα πληρωμή αναδρομικών – Ποιοι κερδίζουν έως 20.000 ευρώ

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Αδέρφια έπιασαν καρχαρία τίγρη στη Μασαχουσέτη: Γιατί η εμφάνισή του προκαλεί ανησυχία

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα στην δολοφονία της Βρετανίδας - Το προφίλ του Αφγανού πυγμάχου που μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα

10:22LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς: Το αποκαρδιωτικό βίντεο από την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό - «Ποτέ και σε κανέναν»

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούζ - Αγνοείται μέλος του πληρώματος

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μετά την 40ή επέτειο γάμο του - Σκότωσε τον άνδρα της και αυτοκτόνησε

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Πώς ο έλεγχος της ΔΕΟΣ αποκάλυψε την παράνομη αλιεία και εξαγωγή κοραλλιών αξίας 800.000 ευρώ από τον βυθό του Αιγαίου

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Καύσωνας και ξηρασία εκτοξεύουν την τιμή του ελαιολάδου - SOS από τους αγρότες για κρασι, σιτηρά και λαχανικά

08:56LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο φαρμακερός "λογαριασμός" για τη λήξη της συνεργασίας της

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες για ρεπόρτερ που γέλασε στην πυρκαγιά: «Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση»

09:54LIFESTYLE

Η Μαρία Μενούνος έφτασε γονατιστή στην Παναγιά της Τήνου - «Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου» - Βίντεο

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα με τραύμα στο κεφάλι στον Κουμπέ

11:30ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Στη Λούμπα εστιάζουν οι προσπάθειες πυρόσβεσης - Αγωνία για πιθανές αναζωπυρώσεις το μεσημέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ