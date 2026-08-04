Το «θαύμα» της Ναμίμπια: Πώς μια ακραία έρημος έγινε η «κάβα» της Ευρώπης
Μια από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη μετατράπηκε σε αγροτική δύναμη, παράγοντας ετησίως χιλιάδες τόνους σταφυλιού που τροφοδοτούν τα ευρωπαϊκά σουπερμάρκετ.
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Αυτό που πριν από μόλις λίγες δεκαετίες ήταν μία από τις πιο άγονες ζώνες του πλανήτη έχει μετατραπεί σε δύναμη παραγωγής επιτραπέζιου σταφυλιού.
Στην κοιλάδα Αουσενκέρ, δίπλα στον ποταμό Οράγγη (Orange) και στο νότιο τμήμα της Ναμίμπια, χιλιάδες εκτάρια παράγουν κάθε χρόνο μερικά από τα πρώτα σταφύλια που φτάνουν στα ευρωπαϊκά σουπερμάρκετ κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
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