Τουρνάς: Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκε την Ψάθα, τη Λούμπα και τα Μέγαρα, όπου είχε ενημέρωση από τους επικεφαλής των επιχειρησιακών δυνάμεων

Μίλτος Τσεκούρας

Τουρνάς: Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές Ψάθα, Λούμπα και Μέγαρα στη Δυτική Αττική.
  • Ενημερώθηκε από τους επικεφαλής των επιχειρησιακών δυνάμεων για την εξέλιξη και την πορεία των επιχειρήσεων κατάσβεσης.
  • Συνομίλησε με πυροσβέστες και εθελοντές, εκφράζοντας την εκτίμηση και τις ευχαριστίες του για τον αγώνα τους υπό δύσκολες συνθήκες.
  • Μετά την επίσκεψη, επέστρεψε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη συνέχιση του επιχειρησιακού συντονισμού της πυρκαγιάς.
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Στις περιοχές που δοκιμάζονται από τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική βρέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

Ο κ. Τουρνάς επισκέφθηκε την Ψάθα, τη Λούμπα και τα Μέγαρα, όπου είχε ενημέρωση από τους επικεφαλής των επιχειρησιακών δυνάμεων σχετικά με την εικόνα του μετώπου και την πορεία των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, συνομίλησε με πυροσβέστες και εθελοντές που παρέμεναν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, εκφράζοντάς τους την εκτίμηση και τις ευχαριστίες του για την προσπάθεια που καταβάλλουν υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

ΤΟΥΡΝΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στις πληγείσες περιοχές, ο υπουργός επέστρεψε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, όπου συνεχίζεται ο επιχειρησιακός συντονισμός για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

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