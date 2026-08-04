Αδέρφια έπιασαν καρχαρία τίγρη στη Μασαχουσέτη: Γιατί η εμφάνισή του προκαλεί ανησυχία

Όταν ο Νέιτ Ρουέτ και ο αδελφός του, Νέλσον, πήγαν για ψάρεμα καρχαριών στο Κέιπ Κοντ, πίστευαν ότι θα πιάσουν μια απλή ψαριά. Όμως έμειναν έκπληκτοι όταν έβγαλαν από το νερό ένα τροπικό είδος καρχαρία που φημίζεται ότι τρώει ό,τι βρει. Τα δύο αδέρφια, ερασιτέχνες ψαράδες που ζουν στη Μασαχουσέτη, είχαν πιάσει έναν νεαρό καρχαρία τίγρη.

Όταν συνειδητοποίησαν το είδος του καρχαρία, τον οποίον είχαν πιάσει στα τέλη Ιουλίου, τον απελευθέρωσαν αμέσως. Ο καρχαρίας, μήκους 1,5 μέτρου, συνήθως συναντάται σε θερμότερα νερά, όπως εκείνα της Καραϊβικής, και οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η εμφάνισή του στα ανοιχτά του Φάλμουθ, στη Μασαχουσέτη, αποτελεί ένδειξη της αύξησης της θερμοκρασίας των θαλασσών που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή.

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Ο Νέιτ και ο Νέλσον έπιασαν τον καρχαρία τίγρη αργά το βράδυ μετά από ώρες αναζήτησης των συνηθισμένων καφέ καρχαριών, μία εμπειρία που ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική για εκείνους, όπως είπαν τα δύο αδέρφια μιλώντας στο Associarted Press.

«Θυμάμαι να βλέπω αυτές τις οριζόντιες γραμμές στη ράχη του, που υποδείκνυαν ότι ήταν καρχαρίας τίγρης, κάτι που ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό», είπε ο Νέιτ μιλώντας στο Associated Press. «Αμέσως άρχισα να φωνάζω στον αδελφό μου: “Είναι τίγρης, είναι καρχαρίας τίγρης!”. Εκείνος δεν μπορούσε να το πιστέψει».

Ο Νέιτ Ρουέτ κρατάει έναν νεαρό καρχαρία τίγρη που έπιασε ο ίδιος με τον αδερφό του, , στα ανοιχτά του Φάλμουθ της Μασαχουσέτης, στις 23 Ιουλίου 2026. Νέιτ Ρουέτ μέσω AP

Ο καρχαρίας τίγρης που έπιασαν τα δύο αδέρφια μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 4,6 μέτρα και σε βάρος τα 635 κιλά. Οι συγκεκριμένοι καρχαρίες τρέφονται με ένα ευρύ φάσμα άλλων θαλάσσιων οργανισμών, όπως ψάρια, οστρακόδερμα και πουλιά, και είναι γνωστοί για το γεγονός ότι μερικές φορές καταβροχθίζουν αντικείμενα ανθρώπινης κατασκευής, όπως παλιές πινακίδες κυκλοφορίας και παπούτσια, τα οποία αργότερα βρίσκονται στο στομάχι τους. Ένας ενήλικος καρχαρίας τίγρης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τον άνθρωπο -συγκριτικά με τα περισσότερα είδη καρχαριών- αν και οι θανατηφόρες επιθέσεις χωρίς πρόκληση είναι σπάνιες.

Γιατί είναι ανησυχητικό ότι βρέθηκε ένας καρχαρίας τίγρης στη Μασαχουσέτη

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νεκροί καρχαρίες τίγρης έχουν παρατηρηθεί σε νερά που παλαιότερα δεν συναντώνταν, δήλωσε ο Τζον Τσίσολμ, βοηθός επιστήμονας στο Κέντρο Ωκεάνιας Ζωής «Άντερσον Κάμποτ» του Ενυδρείου της Νέας Αγγλίας στη Βοστώνη στο Associated Press. Η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται να έχει καταστήσει τον Ατλαντικό Ωκεανό στα ανοικτά της Νέας Αγγλίας πιο φιλόξενο για αυτούς, πρόσθεσε.

Ιστορικά, οι νεαροί καρχαρίες τίγρης είναι λιγότερο πιθανό από τους ενήλικες να βρεθούν σε τόσο βόρεια νερά, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη των αδελφών ακόμη πιο εκπληκτική, ανέφερε ο Τσίσολμ.

«Ίσως έρχονται εδώ επειδή οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Τα νερά είναι ζεστά, η τροφή είναι άπλετη», είπε. «Ίσως η περιοχή έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε περιοχή αναπαραγωγής — αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα διερευνήσουμε», εξήγησε.

Ο Νέιτ Ρουέτ κρατάει έναν νεαρό καρχαρία τίγρη που έπιασε εκείνος και ο αδερφός του, Νέλσον, στα ανοιχτά του Φάλμουθ της Μασαχουσέτης, στις 23 Ιουλίου 2026. Νέλσον Ρουέτ μέσω Associated Press

Ο καρχαρίας τίγρης συγκαταλέγεται στα πολλά θαλάσσια είδη που τα τελευταία χρόνια μετακινούνται προς τα βόρεια καθώς οι θάλασσες θερμαίνονται, και το ίδιο φαίνεται να κάνουν και άλλοι καρχαρίες, όπως οι λευκοί καρχαρίες, λένε οι επιστήμονες. Οι παρατηρήσεις μεγάλων λευκών καρχαριών στα ανοικτά του Κέιπ Κοντ γίνονται όλο και πιο συχνές, ενώ το συγκεκριμένο είδος έχει επίσης παρατηρηθεί στα ανοικτά του Νιου Χάμσαϊρ και του Μέιν. Οι επιστήμονες αποδίδουν τη μετατόπιση των μεγάλων λευκών καρχαριών σε αυτές τις περιοχές παράγοντες όπως οι φώκιες, τις οποίες κυνηγούν οι λευκοί καρχαρίες και οι οποίες βρίσκονται όλο και περισσότερο σε αυτά τα νερά.

Άλλα θαλάσσια ζώα, όπως η μαύρη πέρκα, φαίνεται επίσης να μετακινούνται προς τα βόρεια λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών.