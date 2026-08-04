Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μετά την 40ή επέτειο γάμο του - Σκότωσε τον άνδρα της και αυτοκτόνησε

Μία απίστευτη υπόθεση οικογενειακής τραγωδίας εκτυλίχθηκε στην Βόρεια Καρολίνα

Ανθή Κουρεντζή

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μετά την 40ή επέτειο γάμο του - Σκότωσε τον άνδρα της και αυτοκτόνησε
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα ζευγάρι στη Βόρεια Καρολίνα βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του σε υπόθεση που εξετάζεται ως δολοφονία και αυτοκτονία.
  • Η σύζυγος πυροβόλησε θανάσιμα τον άνδρα της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.
  • Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν το έξυπνο ρολόι ενός εκ των θυμάτων κάλεσε αυτόματα το 911 λόγω πιθανής πτώσης ή απουσίας σφυγμού.
  • Το ζευγάρι είχε πρόσφατα επιστρέψει από ταξίδι για να γιορτάσει την 40ή επέτειο του γάμου του.
  • Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει κάποιο πιθανό κίνητρο και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.
Snapshot powered by AI

Ένα ζευγάρι στη Βόρεια Καρολίνα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, σε μια υπόθεση που οι Αρχές εξετάζουν ως δολοφονία και αυτοκτονία.

Ο Στίβεν Λαρνέλ Γουίλετς και η Τρέισι Πάρκερ Γουίλετς βρέθηκαν νεκροί το πρωί της 30ής Ιουλίου στην κατοικία τους, στην οδό Rowsgate Lane, στην κομητεία Νιου Χάνοβερ.

«Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, οι ντετέκτιβ εκτιμούν ότι πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας, κατά την οποία η σύζυγος πυροβόλησε θανάσιμα τον σύζυγό της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα όταν καταστούν διαθέσιμες.

Σύμφωνα με το WECT, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό όταν το έξυπνο ρολόι ενός εκ των δύο θυμάτων κάλεσε αυτόματα το 911, αφού εντόπισε πιθανή πτώση ή απουσία σφυγμού.

Φίλη της Τρέισι δήλωσε στο τοπικό μέσο WWAY ότι το ζευγάρι είχε επιστρέψει πρόσφατα από ταξίδι, το οποίο είχε πραγματοποιήσει για να γιορτάσει την 40ή επέτειο του γάμου του.

egklima.jpg

Ο Στίβεν Λαρνέλ Γουίλετς και η Τρέισι Πάρκερ Γουίλετς

Γείτονας περιέγραψε τον Στίβεν ως «έναν από τους πιο φιλικούς ανθρώπους της γειτονιάς».

Σύμφωνα με τα WWAY και WECT, το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα γνωστό στην κοινότητα των φίλων του paddleboard στην περιοχή Wrightsville Beach της Βόρειας Καρολίνας.

«Η γειτονιά είναι βαθιά συγκλονισμένη», δήλωσε στο WECT ο γείτονάς τους, Γουάιατ Πάτρικ.

«Είμαι δρομέας και συχνά με ρωτούσε πώς πηγαίνει η πρόοδός μου. Όταν βγάζαμε βόλτα τα σκυλιά μας, ανταλλάσσαμε πάντα έναν σύντομο χαιρετισμό. Ήταν σταθερά ευγενικός και ένας από τους πιο φιλικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει εδώ γύρω», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα κάποιο πιθανό κίνητρο για τους πυροβολισμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:31ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ο Έλληνας που σκοτώθηκε στη συντριβή του Bell στην Ψάθα - Θλίψη στη Σεργούλα, οργή από τον πατέρα του - Κάλυπτε ρεπό συναδέλφου τη μοιραία μέρα

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Οι ξεχασμένοι «αιχμάλωτοι» του πολέμου στο Ιράν: Πάνω απο 6.000 ναυτικοί παγιδευμένοι στο Oρμούζ - Κοιμούνται με τα ρούχα υπό τον φόβο επίθεσης

10:22LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς: Το αποκαρδιωτικό βίντεο από την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό - «Ποτέ και σε κανέναν»

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιές στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν 400 ιστορικά πυρομαχικά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε χωριό - Δείτε βίντεο

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Lounge ήρθε στο Allwyn.gr και μπορείς να κερδίσεις* εισιτήριο διαρκείας του Παναθηναϊκού AKTOR

09:54LIFESTYLE

Η Μαρία Μενούνος έφτασε γονατιστή στην Παναγιά της Τήνου - «Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου» - Βίντεο

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις χελώνες βρέθηκαν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Στον ανακριτή σήμερα ο δήμαρχος Στυλίδας και ο εργολάβος - Ντοκουμέντο από το σημείο μηδέν

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Η Ευρώπη πρέπει να θωρακίσει τα σύνορά της απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μετά την 40ή επέτειο γάμο του - Σκότωσε τον άνδρα της και αυτοκτόνησε

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Τα «έβαλε» με την Exxon και την Chevron - «Βγάζετε πάρα πολλά χρήματα από τις τιμές των καυσίμων»

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Αδέρφια έπιασαν καρχαρία τίγρη στη Μασαχουσέτη: Γιατί η εμφάνισή του προκαλεί ανησυχία

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρή σε χωράφι η 75χρονη που αγνοούνταν - Την εντόπισε περαστικός

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Καύσωνας και ξηρασία εκτοξεύουν την τιμή του ελαιολάδου - SOS από τους αγρότες για κρασι, σιτηρά και λαχανικά

08:59LIFESTYLE

Είσαι το ταίρι μου: Σταυροπούλου και Γεωργούλης αναβίωσαν το εμβληματικό φινάλε 24 χρόνια μετά - Βίντεο

08:56LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο φαρμακερός "λογαριασμός" για τη λήξη της συνεργασίας της

08:39WHAT THE FACT

Σαν παλιοί φίλοι: Χαλαρή συνάντηση για αλεπού και αετό σε τραπέζι πικ νικ στην Αλάσκα - Βίντεο

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα στην δολοφονία της Βρετανίδας - Το προφίλ του Αφγανού πυγμάχου που μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: «Χτίσαμε μέσα στα δάση και τώρα πληρώνουμε τα πολεοδομικά εγκλήματα δεκαετιών»

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Το κυνήγι του «αόρατου Αγιατολάχ»: Οι 3 θεωρίες για το πού βρίσκεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και το «σύστημα Οσάμα μπιν Λάντεν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα στην δολοφονία της Βρετανίδας - Το προφίλ του Αφγανού πυγμάχου που μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέα πληρωμή αναδρομικών – Ποιοι κερδίζουν έως 20.000 ευρώ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Αδέρφια έπιασαν καρχαρία τίγρη στη Μασαχουσέτη: Γιατί η εμφάνισή του προκαλεί ανησυχία

08:56LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο φαρμακερός "λογαριασμός" για τη λήξη της συνεργασίας της

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μετά την 40ή επέτειο γάμο του - Σκότωσε τον άνδρα της και αυτοκτόνησε

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Καύσωνας και ξηρασία εκτοξεύουν την τιμή του ελαιολάδου - SOS από τους αγρότες για κρασι, σιτηρά και λαχανικά

07:32ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Τι συμβαίνει με τα μελτέμια στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες

09:54LIFESTYLE

Η Μαρία Μενούνος έφτασε γονατιστή στην Παναγιά της Τήνου - «Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου» - Βίντεο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb από τη Λούμπα Μεγάρων

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνοθέτησε καταδίωξη με ηλεκτρική Jaguar για να γλιτώσει τις δόσεις – Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το delivery σκοτώνει το «έξω» – Eκρηκτική άνοδος των παραγγελιών, 14.000 διανομείς μόνο το efood

06:52LIFESTYLE

Τα «βαριά» ονόματα των τηλεοπτικών σειρών

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Στον ανακριτή σήμερα ο δήμαρχος Στυλίδας και ο εργολάβος - Ντοκουμέντο από το σημείο μηδέν

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (4/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τιτάνια προσπάθεια στην Ψάθα – Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στα μέτωπα της δυτικής Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ