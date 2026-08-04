Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μετά την 40ή επέτειο γάμο του - Σκότωσε τον άνδρα της και αυτοκτόνησε

Snapshot Ένα ζευγάρι στη Βόρεια Καρολίνα βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του σε υπόθεση που εξετάζεται ως δολοφονία και αυτοκτονία.

Η σύζυγος πυροβόλησε θανάσιμα τον άνδρα της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν το έξυπνο ρολόι ενός εκ των θυμάτων κάλεσε αυτόματα το 911 λόγω πιθανής πτώσης ή απουσίας σφυγμού.

Το ζευγάρι είχε πρόσφατα επιστρέψει από ταξίδι για να γιορτάσει την 40ή επέτειο του γάμου του.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει κάποιο πιθανό κίνητρο και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Ένα ζευγάρι στη Βόρεια Καρολίνα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, σε μια υπόθεση που οι Αρχές εξετάζουν ως δολοφονία και αυτοκτονία.

Ο Στίβεν Λαρνέλ Γουίλετς και η Τρέισι Πάρκερ Γουίλετς βρέθηκαν νεκροί το πρωί της 30ής Ιουλίου στην κατοικία τους, στην οδό Rowsgate Lane, στην κομητεία Νιου Χάνοβερ.

«Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, οι ντετέκτιβ εκτιμούν ότι πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας, κατά την οποία η σύζυγος πυροβόλησε θανάσιμα τον σύζυγό της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα όταν καταστούν διαθέσιμες.

Σύμφωνα με το WECT, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό όταν το έξυπνο ρολόι ενός εκ των δύο θυμάτων κάλεσε αυτόματα το 911, αφού εντόπισε πιθανή πτώση ή απουσία σφυγμού.

Φίλη της Τρέισι δήλωσε στο τοπικό μέσο WWAY ότι το ζευγάρι είχε επιστρέψει πρόσφατα από ταξίδι, το οποίο είχε πραγματοποιήσει για να γιορτάσει την 40ή επέτειο του γάμου του.

Ο Στίβεν Λαρνέλ Γουίλετς και η Τρέισι Πάρκερ Γουίλετς

Γείτονας περιέγραψε τον Στίβεν ως «έναν από τους πιο φιλικούς ανθρώπους της γειτονιάς».

Σύμφωνα με τα WWAY και WECT, το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα γνωστό στην κοινότητα των φίλων του paddleboard στην περιοχή Wrightsville Beach της Βόρειας Καρολίνας.

«Η γειτονιά είναι βαθιά συγκλονισμένη», δήλωσε στο WECT ο γείτονάς τους, Γουάιατ Πάτρικ.

«Είμαι δρομέας και συχνά με ρωτούσε πώς πηγαίνει η πρόοδός μου. Όταν βγάζαμε βόλτα τα σκυλιά μας, ανταλλάσσαμε πάντα έναν σύντομο χαιρετισμό. Ήταν σταθερά ευγενικός και ένας από τους πιο φιλικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει εδώ γύρω», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα κάποιο πιθανό κίνητρο για τους πυροβολισμούς.

Διαβάστε επίσης