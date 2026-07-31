Ρωσίδα μοντέλο body art νεκρή σε βαλίτσα σε κανάλι στο Βελιγράδι: Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα

Snapshot Η 28χρονη Ρωσίδα Λιουντμίλα Τούρκοβα βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε κανάλι στο Βελιγράδι, μετά από εξαφάνιση έξι ημερών.

Ένας 25χρονος Τούρκος κρατείται ως ύποπτος για τη δολοφονία της και συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν το θύμα και τον ύποπτο να πηγαίνουν μαζί σε διαμέρισμα όπου πιθανόν έγινε η δολοφονία.

Η Τούρκοβα είχε ταξιδέψει στο Βελιγράδι για διακοπές και εξαφανίστηκε μετά από έξοδο με φίλους σε νυχτερινό κέντρο.

Το μοντέλο ήταν γνωστό για τα διακριτικά τατουάζ της και είχε στείλει ένα τελευταίο μήνυμα πριν χαθεί. Snapshot powered by AI

Νεκρή μέσα σε μία βαλίτσα που ήταν πεταμένη σε ένα κανάλι στο Βελιγράδι, βρέθηκε η αγνοούμενη, Ρωσίδα Λιουντμίλα Τούρκοβα, 28 ετών.

Το μοντέλο body-art, είχε εξαφανιστεί πριν από 6 ημέρες, μετά από συνάντηση με φίλους σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη σερβική πρωτεύουσα.

Το σώμα της ανακαλύφθηκε αργότερα μέσα σε μια βαλίτσα πεταμένη στο κανάλι Vizelj.

Οι κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν το ύποπτο αντικείμενο στο κανάλι Vizelj και ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε τα λείψανα στα θολά νερά, ενώ αν και δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για το πώς πέθανε, ένας Τούρκος κρατείται ως ύποπτος.

Ο άνδρας που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Κ.Ε. 25 ετών, κρατείται στο διεθνές αεροδρόμιο του Βελιγραδίου καθώς προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα.

Οι αρχές πιστεύουν ότι σκότωσε την Τούρκοβα τα ξημερώματα της 26ης Ιουλίου σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στην περιοχή Borca, καθώς πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος, δείχνουν το ζευγάρι να κατευθύνεται πιθανότατα στο διαμέρισμα, και μετά τον άνδρα να σέρνει μέσα σε ένα σεντόνι μάλλον τη βαλίτσα με την άτυχη 28χρονη.

Nadzorne kamere sa zgrade zabeležile su poslednji snimak ubijene ruske državljanke Ljudmile Turkove Konstantinovne (28) i osumnjičenog turskog državljanina K. E. (25), u trenutku kada zajedno ulaze u stan u kom se ubrzo dogodio stravičan zločin. pic.twitter.com/tHPXVSWKHv — Informer (@InformerNovine) July 31, 2026

Μια έκκληση αγνοουμένων περιέγραψε το μικροκαμωμένο μοντέλο, ύψους 1,54μ με μακριά ξανθά μαλλιά, τρύπημα στη μύτη και πολλά διακριτικά τατουάζ. Αυτά περιελάμβαναν δύο φίδια στον αριστερό μηρό της, ένα μεγάλο σχέδιο στο δεξί της πόδι και έργα τέχνης ιαπωνικού στιλ στους ώμους της. Με καταγωγή από την Αγία Πετρούπολη, είχε εργαστεί ως προωθητής, μπάρμαν και μοντέλο body-art.

Η Τούρκοβα είχε ταξιδέψει στο Βελιγράδι για διακοπές δύο εβδομάδων, αλλά εξαφανίστηκε στις 25 Ιουλίου αφού είπε στους συγγενείς ότι επρόκειτο να συναντήσει κάποιους φίλους. Έστειλε ένα τελευταίο ανατριχιαστικό μήνυμα λίγο μετά τις 11 το βράδυ πριν σιωπήσει, προκαλώντας μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας που κατέληξε στην ανεύρεση της σορού της μέσα στη βαλίτσα.