Απόλυτο χάος στην Θέουτα: Μετανάστες εισβάλλουν σε σπίτια κατοίκων - Σοκαριστικές εικόνες

Snapshot Περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στη Θέουτα μέσα σε 24 ώρες, παρακάμπτοντας τον συνοριακό φράχτη από το Μαρόκο.

Μετανάστες προκάλεσαν ένταση εισβάλλοντας σε σπίτια κατοίκων της Θέουτα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Απόφαση του ισπανικού Ανώτατου Δικαστηρίου απαγόρευσε τις άμεσες απελάσεις μεταναστών που φτάνουν διά θαλάσσης, ενισχύοντας τη μαζική είσοδο.

Οι υποδομές φιλοξενίας στη Θέουτα είναι υπερκορεσμένες, με σημαντικές ελλείψεις και πάνω από 2.400% υπέρβαση χωρητικότητας για ασυνόδευτους ανήλικους.

Η τοπική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης, ενώ η ισπανική κυβέρνηση αρνήθηκε να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η μαζική είσοδος μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα (Ceuta), καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων, περίπου 49.000 μετανάστες κατάφεραν να περάσουν στην περιοχή μέσα σε μόλις 24 ώρες, παρακάμπτοντας τον ισχυρό συνοριακό φράχτη που χωρίζει την ισπανική επικράτεια από το Μαρόκο.

Το πλήθος, αποτελούμενο κυρίως από πολίτες του Μαρόκου και της Αλγερίας, φέρεται να κινήθηκε στη θάλασσα από τη μαροκινή πλευρά, κολυμπώντας σε μεγάλη απόσταση ανοιχτά, πριν επιστρέψει προς την ισπανική πλευρά και εισέλθει μαζικά στη Θέουτα.

Πολλοί από τους ανθρώπους που έφτασαν στην περιοχή πανηγύριζαν, με ορισμένους να φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία!».

Ωστόσο, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς μετά την άφιξή τους καταγράφηκαν περιστατικά όπου μετανάστες φέρεται να προσπάθησαν να εισέλθουν σε σπίτια κατοίκων της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

A Spanish man is filming Moroccan invaders, climbing the ladders, trying to break into houses. He’s hoping the police is going to get there soon…. #Ceuta #CeutaEsEspaña #spanish pic.twitter.com/Sobu7YPcgF — Tatyana 🇺🇸 (@LawgicalXX) July 30, 2026

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα ζευγάρι από το Μαρόκο, που κρατούσε μαζί του ένα μωρό, χρησιμοποίησε σκάλα για να φτάσει σε παράθυρο πρώτου ορόφου, έσπασε το τζάμι και μπήκε μέσα στο σπίτι.

Η μαζική άφιξη ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης και συνεχίστηκε μέχρι αργά τη νύχτα, ακόμη και μετά την ανάπτυξη ισπανικών στρατιωτικών μονάδων στον θύλακα από την ηπειρωτική χώρα.

Ακόμη και μετά το κλείσιμο των σημείων διέλευσης λόγω της τεράστιας εισροής, εκατοντάδες άνθρωποι παρέμεναν συγκεντρωμένοι στα σύνορα, στην πόλη Φνιντέκ του Μαρόκου.

🔴 No saldrá por televisión: así están las playas de Ceuta ahora mismo pic.twitter.com/KA8Ytw06o5 — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) July 30, 2026

Το «παραθυράκι» του Ανώτατου Δικαστηρίου

Συνδικαλιστικές ενώσεις της ισπανικής αστυνομίας υποστήριξαν ότι η μαζική άφιξη ενισχύθηκε από πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, η οποία δημιούργησε –όπως υποστηρίζουν– έναν «παράγοντα έλξης» για νέες αφίξεις.

Το ανώτατο δικαστικό όργανο αποφάσισε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή στη Μελίγια –τον δεύτερο ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική– δεν μπορούν να επιστρέφονται άμεσα στο Μαρόκο μέσω της ειδικής διαδικασίας απόρριψης στα σύνορα.

Η απόφαση προβλέπει ότι όσοι φτάνουν διά θαλάσσης πρέπει να ακολουθούν κανονική διαδικασία εξέτασης, σε αντίθεση με όσους περνούν τα σύνορα από την ξηρά, για παράδειγμα σκαρφαλώνοντας στον φράχτη.

Οι ενώσεις αστυνομικών υποστηρίζουν ότι η απόφαση αυτή ενθάρρυνε περισσότερους ανθρώπους να επιχειρήσουν την είσοδό τους στην ισπανική επικράτεια.

Η Ένωση Ενωμένης Αστυνομίας ανέφερε ότι η μαζική άφιξη σημειώθηκε «μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που απέρριψε τις άμεσες επιστροφές στα σύνορα, δυσκολεύοντας τις απελάσεις».

Παράλληλα, ζήτησε από την κυβέρνηση να ενισχύσει άμεσα τις δυνάμεις της Εθνικής Αστυνομίας και της Πολιτοφυλακής στα σύνορα με το Μαρόκο.

Ωστόσο, ορισμένοι ακτιβιστές αμφισβήτησαν ότι η δικαστική απόφαση ήταν ο λόγος της μαζικής εισόδου.

Ο Ομάρ Νάτζι, πρόεδρος της Μαροκινής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ανατολική περιοχή του Μαρόκου, δήλωσε ότι οι περισσότεροι Μαροκινοί πιθανότατα δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη της συγκεκριμένης απόφασης.

Πανικός στη Θέουτα

Μετά την είσοδό τους στην πόλη των περίπου 84.000 κατοίκων, οι μετανάστες κινήθηκαν σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας ένταση.

Αγανακτισμένοι κάτοικοι της Θέουτα βγήκαν στους δρόμους επιχειρώντας να τους απωθήσουν, κρατώντας ισπανικές σημαίες και φωνάζοντας εναντίον τους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ομάδες ανθρώπων να τρέχουν στους δρόμους, ενώ στο βάθος ακούγονταν σειρήνες της αστυνομίας.

Άλλες εικόνες κατέγραψαν σκηνές όπου δεκάδες άνθρωποι φέρονται να προσπαθούν να μπουν σε σπίτια.

Σε ένα βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας πάνω σε σκάλα να χτυπά το παράθυρο ενός διαμερίσματος στον πρώτο όροφο, ενώ σε άλλο καταγράφεται πλήθος ανθρώπων να προσπαθεί να εισέλθει από μία πόρτα, την ώρα που ο κάτοικος που τραβά το βίντεο βρίσκεται τρομοκρατημένος στο μπαλκόνι του.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, πολλά καταστήματα έκλεισαν νωρίτερα, καθώς οι ιδιοκτήτες φοβήθηκαν για την ασφάλεια των επιχειρήσεών τους.

Ο Ενρίκε Σεράνο, ιδιοκτήτης καταστήματος γυναικείων ρούχων στο κέντρο της Θέουτα, δήλωσε στο Reuters:

«Δεν ανοίγω σήμερα το απόγευμα, γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά τεταμένη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να προστατεύσω την επιχείρησή μου και την οικογένειά μου».

España ha caído. Miles de inmigrantes del norte de África han tomado el sur del territorio español y están ingresando en manada.



Las imágenes son impactantes, parece una especie de invasión zombie en pleno siglo XXI. Muy grave. pic.twitter.com/0lH2LJBqBs — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2026

Όπως ανέφερε, μετά την παραβίαση του φράχτη μετά τα μεσάνυχτα, εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν στην περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά.

Υπερκορεσμένες δομές φιλοξενίας

Ακόμη και πριν από τη νέα μαζική εισροή, οι τοπικές αρχές είχαν αναφέρει ότι περίπου 1.500 μετανάστες είχαν καταφέρει να εισέλθουν στη Θέουτα μέσω θαλάσσης τις προηγούμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος της περιοχής, Χουάν Χεσούς Βίβας, δήλωσε:

«Τα κέντρα υποδοχής είναι κορεσμένα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος για κανέναν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των ανθρώπων που εισέρχονται ξεπερνά τους 200 την ημέρα».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι εγκαταστάσεις για ασυνόδευτους ανήλικους λειτουργούσαν στο 2.400% της χωρητικότητάς τους.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο ανθρώπινο κόστος των μεταναστευτικών διαδρομών, σημειώνοντας ότι τους τελευταίους μήνες έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα περίπου 60 σοροί.

Υποστήριξε ότι η αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων θα μπορούσε να αποτρέψει νέες τραγωδίες.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο καταγράφει την παράτυπη μετανάστευση, δεν επιβεβαίωσε τον ακριβή αριθμό όσων έφτασαν στη Θέουτα τις τελευταίες ημέρες, αλλά ανακοίνωσε ότι η επόμενη έκθεσή του θα δημοσιευθεί στις 3 Αυγούστου.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου, πριν από τη νέα κρίση, σχεδόν 3.000 μετανάστες είχαν εισέλθει στη Θέουτα από ξηρά ή θάλασσα από την αρχή του έτους.

🇪🇸 BREAKING



Riots are taking place between the invaders and security forces at this moment.



Reports of damage to private property, car fires, looting of businesses, and usurpations.#Morocco #Ceutainvadida #CeutaEsEspaña #Ceuta #Spain

pic.twitter.com/kArZ0scfzK — Boldman🍎🇨🇦 (@Boldman2022) July 31, 2026

Ο Χουάν Χεσούς Βίβας κήρυξε την περιοχή σε «κατάσταση πλήρους ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης», επισημαίνοντας ότι οι δομές έχουν καταρρεύσει και ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα.

Η ισπανική κυβέρνηση ανέφερε ότι 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο την Πέμπτη στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα.

Οι αρχές της περιοχής ζήτησαν από την κυβέρνηση της Μαδρίτης να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αίτημα που απορρίφθηκε.

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