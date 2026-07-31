Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων

Snapshot Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τεθεί σε Γενική Επιφυλακή σε όλη την επικράτεια λόγω πολύ ισχυρών ανέμων.

Όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τη χρήση εναέριων μέσων πυρόσβεσης και το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Η κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας αφορά συγκεκριμένες Περιφέρειες, όπως την Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση φωτιάς. Snapshot powered by AI

Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, και κατόπιν συνεννόησης με τους Περιφερειάρχες των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθενται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δυσχεραίνουν και σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύουν και το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Για τον λόγο αυτό, σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθενται το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.

Η απόφαση αφορά τις ακόλουθες Περιφέρειες:

Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Κρήτης

Δυτικής Ελλάδας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

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