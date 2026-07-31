Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες – Έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός, ήχησε το 112

Snapshot Εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά στην περιοχή Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες, που καίει ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν με επίγεια μέσα και αναμένονται εναέρια μέσα.

Η Παλαιά Εθνική Οδός Άργους - Κορίνθου έκλεισε και στα δύο ρεύματα για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Εκδόθηκε προειδοποίηση μέσω του 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Παρασκευής (31/7), για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Φίχτια της Αργολίδας, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

Η φωτιά κατακαίει ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν μεγάλες επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Άργος και το Ναύπλιο, με τη συνδρομή υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συνδράμουν την επιχείρηση κατάσβεσης ένα ελικόπτερο και 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Για λόγους ασφαλείας και για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους - Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά κοντά στην περιοχή Φίχτια στον νομό Αργολίδας Forecast Weather Greece/ Facebook

Για το συμβάν ήχησε και το 112 καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στα Φίχτια να απομακρυνθούν προς Άργος.

Νωρίτερα η κρατική υπηρεσία του 112 είχε ενημερώσει τους πολίτες της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Με πληροφορίες από argolikeseidhseis.gr, argolika.gr

Διαβάστε επίσης