Ευρυτανία: Φωτιά στον Μάραθο - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση

Ελένη Ευστρατίου

Ευρυτανία: Φωτιά στον Μάραθο - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας.
  • Στην κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
  • Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήμα έργου του Δήμου Αγράφων.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας διερευνά τα αίτια της φωτιάς.
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Φωτιά ξέσπασε στις 10:15 το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση στον Μάραθο της Ευρυτανίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήμα έργου του Δήμου Αγράφων.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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