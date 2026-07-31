Ευρυτανία: Φωτιά στον Μάραθο - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήμα έργου του Δήμου Αγράφων.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε στις 10:15 το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση στον Μάραθο της Ευρυτανίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήμα έργου του Δήμου Αγράφων.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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