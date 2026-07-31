Ευρυτανία: Φωτιά στον Μάραθο - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση
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- Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
- Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήμα έργου του Δήμου Αγράφων.
- Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας διερευνά τα αίτια της φωτιάς.
Φωτιά ξέσπασε στις 10:15 το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση στον Μάραθο της Ευρυτανίας.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήμα έργου του Δήμου Αγράφων.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
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