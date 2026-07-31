Θέουτα: Το μήνυμα στα social media που πυροδότησε το κύμα χιλιάδων μεταναστών - «Προώθησέ το»

Snapshot Περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα, οργανώνοντας τη μετακίνηση τους μέσω Instagram και WhatsApp.

Η μαζική έξοδος δεν φαίνεται να έχει συνδεθεί με μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, αντίθετα με τους αρχικούς ισχυρισμούς των μαροκινών αρχών.

Οι μετανάστες χρησιμοποίησαν ιδιωτικές ομάδες και hashtag για να συντονίσουν τις κινήσεις τους, παρέχοντας συντεταγμένες και οδηγίες αποφυγής συνοριακών ελέγχων.

Μαροκινές αρχές έχουν συλλάβει άτομα για διάδοση ψευδών ειδήσεων και υποκίνηση παράνομων διαδηλώσεων μέσω κοινωνικών μέσων.

Η Ισπανία και το Μαρόκο συμφώνησαν να επιστρέψουν τους παράνομους μετανάστες, ενώ η έρευνα για την προέλευση και διάδοση των μηνυμάτων παραμένει σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Η μαζική αύξηση των μεταναστών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp , σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στην ισπανική εφημερίδα ABC. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων πίσω από αυτές τις κινήσεις, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των μαροκινών αρχών. Όσοι απελάθηκαν τις τελευταίες ημέρες ένωσαν τις δυνάμεις τους στην πόλη Καστιγιέχος, από όπου διένειμαν τις οδηγίες για τη μαζική έξοδο, γράφει ο Ισπανικός Τύπος.

Οι μαροκινές αρχές απέδωσαν αρχικά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα σε μαφίες και διακινητές που δρουν στη χώρα τους, πηγές εντός της Εθνικής Αστυνομίας ωστόσο που συμβουλεύτηκε το «ABC» ισχυρίζονται ότι η μαζική «έξοδος» συντονίστηκε στα social media με ένα viral μήνυμα που κυκλοφόρησε και κατέληγε στην προτροπή: «Διάδωσέ το».

Τις τελευταίες ημέρες, τέτοιου είδους μηνύματα έχουν εξαπλωθεί μαζικά μέσω Instagram και WhatsApp μεταξύ ανθρώπων -κυρίως νέων- που συγκεντρώθηκαν στο Καστιγέχος, έναν μαροκινό δήμο που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη Θέουτα. Στόχος ήταν να προκληθεί μια μαζική έξοδος όπως αυτή που έχει κατακλύσει τη Θέουτα το 2021, με περισσότερους από 49.000 μετανάστες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, να σκαρφαλώνουν τον φράχτη και με τον στρατό να έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για να περιορίσει την εισροή.

Η αστυνομία υποψιάζεται ότι οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ιδιωτικές ομάδες ανταλλαγής μηνυμάτων και συγκεκριμένα hashtag για να κοινοποιούν συντεταγμένες, να ορίζουν χρονοδιαγράμματα και να προσφέρουν οδηγίες για το πώς να παρακάμπτουν τους συνοριακούς ελέγχους. Οι μαροκινές αρχές διερευνούν τώρα την προέλευση και τη διάδοση αυτών των μηνυμάτων. Η Θέουτα βρίσκεται στα όριά της, και τις τελευταίες ώρες το Μαρόκο και η Ισπανία συμφώνησαν να επιστρέψουν όσους έχουν εισέλθει στον ισπανικό θύλακα. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η ροή μεταναστών συνεχίστηκε αμείωτη.

Η οργάνωση μέσα από τα social media δεν είναι κάτι καινούργιο. Τον Σεπτέμβριο του 2024, χιλιάδες μηνύματα κυκλοφόρησαν στο Μαρόκο με το σύνθημα « Ας συναντηθούμε στις 15/9 ». Στόχος ήταν να συγκεντρωθούν χιλιάδες νέοι στο Καστιγιέχος για να επιχειρήσουν μια συντονισμένη παραβίαση της συνοριακής περιμέτρου με τη Θέουτα. Στη συνέχεια, η Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας του Μαρόκου ανέπτυξε αρκετές κυβερνοπεριπολίες και συνέλαβε περισσότερα από 150 άτομα σε πόλεις όπως η Ταγγέρη, το Τετουάν, η Καζαμπλάνκα και η Μεκνές. Τουλάχιστον 60 συνελήφθησαν για «κατασκευή και διάδοση ψευδών ειδήσεων» και δημοσίευση βίντεο που υποκινούσαν επιθέσεις πέρα ​​από τα σύνορα.

Οι δημιουργοί περιεχομένου και άλλα άτομα διέδωσαν επίσης ψευδή βίντεο, ισχυριζόμενα ότι τα σύνορα ήταν «ανοιχτά» και ότι η Ισπανία είχε σταματήσει να απορρίπτει παράνομους μετανάστες. Τα μαροκινά δικαστήρια επέβαλαν ποινές φυλάκισης μεταξύ δύο και τριών ετών σε αρκετούς από τους διοργανωτές .

Το δικαστήριο του Ναντόρ έχει επίσης καταδικάσει στο παρελθόν όσους ευθύνονται για παρόμοιες διαδηλώσεις για παράνομη μετανάστευση, βία κατά των δυνάμεων ασφαλείας, ανυπακοή, συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία και κατοχή λεπίδων όπλων που χρησιμοποιήθηκαν για την αναρρίχηση στους φράχτες. Σχεδόν δύο χρόνια μετά από εκείνη την «μαζική διαδήλωση», τα σύνορα με τη Θέουτα βιώνουν για άλλη μια φορά μια κινητοποίηση που καθοδηγείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . Η έρευνα παραμένει ανοιχτή για να διαπιστωθεί ποιος προώθησε τα μηνύματα και αν υπήρχε κάποιο υψηλότερο επίπεδο συντονισμού, αν και οι αρχικές μαρτυρίες αμφισβητούν την εκδοχή του Μαρόκου για τα γεγονότα που αφορούν μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση.

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