Βοιωτία: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Ξηρονομή - Μήνυμα 112 για εκκένωση

Snapshot Ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 49 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέρουν συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Έχει σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα και πιθανή εκκένωση. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε λίγω νωρίτερα από τις 8 το πρωί στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων.

Για την επιχέιρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα καθώς και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 8 το πρωί εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να εκκενώσουν την περιοχή της Ξηρονομής προς την Ελλοπία.

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