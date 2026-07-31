Βοιωτία: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Ξηρονομή - Μήνυμα 112 για εκκένωση
Για την κατάσβεση επιχειρούν 49 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και δύο ελικόπτερα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 49 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και δύο ελικόπτερα.
- Υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέρουν συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης.
- Έχει σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα και πιθανή εκκένωση.
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε λίγω νωρίτερα από τις 8 το πρωί στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων.
Για την επιχέιρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα καθώς και δύο ελικόπτερα.
Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 8 το πρωί εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να εκκενώσουν την περιοχή της Ξηρονομής προς την Ελλοπία.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Φωτιά στο Θεριανό στο κάτω μέρος της ΒΙΠΕ
08:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου
06:52 ∙ LIFESTYLE
Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς
01:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ