Πάτρα: Φωτιά στο Θεριανό στο κάτω μέρος της ΒΙΠΕ

Snapshot Μικρή φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Θεριανό, στο κάτω μέρος της ΒΙΠΕ Πατρών.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και η Πυροσβεστική σπεύδει για άμεση κατάσβεση.

Η κινητοποίηση είναι αυξημένη λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή.

Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς από την Πυροσβεστική. Snapshot powered by AI

Μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Θεριανού, στον Δήμο Πατρέων, στο κάτω μέρος της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών (ΒΙΠΕ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να προχωρήσουν στην άμεση κατάσβεσή της και να αποτρέψουν τυχόν επέκτασή της.

Η κινητοποίηση είναι αυξημένη λόγω και του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που επικρατεί στην περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Περισσότερα στοιχεία για την έκταση της φωτιάς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε αναμένονται από την Πυροσβεστική.