Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία από το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, υπό την ηγεσία του πύραρχου Ευστράτιου Πετράκη.

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν επιδεινώσει την κατάσταση και έχουν οδηγήσει σε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης.

Στην επιχείρηση συνδράμουν η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ξηρομέρου, κάτοικοι, εθελοντές και υδροφόρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο δήμαρχος Ξηρομέρου αναγνώρισε την εκτεταμένη εστία και τόνισε την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών και της τοπικής κοινωνίας. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.

Λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά έχει λάβει διαστάσεις, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, με επικεφαλής τον διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας, πύραρχο Ευστράτιο Πετράκη.Τις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ξηρομέρου, κάτοικοι και εθελοντές, ενώ υδροφόρα έχει διαθέσει και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το agrinionews, ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης, έκανε λόγο για «εκτεταμένη εστία στην Κοινότητα Αρχοντοχωρίου», υπογραμμίζοντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και της τοπικής κοινωνίας.

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