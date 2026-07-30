Ρέθυμνο: Άφατη θλίψη στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη φωτιά

Snapshot Ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης έχασε τη ζωή του στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, παρουσία πολιτικών, τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου.

Μαζί με τον 25χρονο, έχασε τη ζωή του και ο 58χρονος πυροσβέστης Μανώλης Στρατιδάκης, προκαλώντας βαθύ πένθος στην Κρήτη και τη χώρα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα τόνισε πως οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο καθήκον για την προστασία ζωών και περιουσιών.

Οι αρχές και η τοπική κοινωνία αναγνωρίζουν τη θυσία των πυροσβεστών ως ύψιστη πράξη προσφοράς και αυταπάρνησης. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρετούν τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η εξόδιος ακολουθία του νεαρού πυροσβέστη είναι σε εξέλιξη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλήθους κόσμου που σπεύδει να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του προστατεύοντας συνανθρώπους του.

Η απώλεια του Παντελή Διαμαντάκη έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους, αλλά ολόκληρη την Κρήτη και τη χώρα, καθώς ο θάνατός του, μαζί με τον θάνατο του 58χρονου συναδέλφου του Μανώλη Στρατιδάκη, υπενθυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο το τίμημα που πληρώνουν όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων.

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας πως οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους δίνοντας τη μάχη απέναντι στις φλόγες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, τονίζοντας πως ολόκληρη η Κρήτη πενθεί για την ανείπωτη τραγωδία. Όπως ανέφερε, η θυσία των δύο πυροσβεστών αποτελεί ύψιστη πράξη προσφοράς στην κοινωνία, καθώς έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον.

Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, σημειώνοντας πως σε τέτοιες στιγμές «πάνω από κάθε υλική καταστροφή, πάνω από κάθε περιουσία και κάθε υποδομή, βρίσκεται η ανθρώπινη ζωή». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θυσία των δύο πυροσβεστών σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Στο ίδιο κλίμα, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης ανέφερε πως η Κρήτη θρηνεί την απώλεια δύο γενναίων ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τον πιο ευγενή στόχο: την προστασία της ζωής των κατοίκων, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών που κινδύνευσαν από τη φωτιά.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί στα Περιβόλια Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα του πουν το τελευταίο «αντίο».

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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